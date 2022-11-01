https://ria.ru/20221101/kiberzaschita-1828346580.html

Британия с начала спецоперации обеспечивала киберзащиту Украины

Британия с начала спецоперации обеспечивала киберзащиту Украины - РИА Новости, 01.11.2022

Британия с начала спецоперации обеспечивала киберзащиту Украины

Кибербезопасность украинских министерств с первого дня начала российской специальной военной операции обеспечивали британские специалисты, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:25

2022-11-01T11:25

2022-11-01T11:26

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Кибербезопасность украинских министерств с первого дня начала российской специальной военной операции обеспечивали британские специалисты, сообщает во вторник газета Times."В течение 35 минут, когда российские подразделения пересекали границу, команда экспертов по безопасности начала работать онлайн, чтобы защитить украинские министерства от атак", - говорится в статье.По данным издания, на эту программу было выделено 6,3 миллиона фунтов стерлингов. К работе были привлечены частные структуры, которые "действовали удаленно от имени британского правительства".По информации телеканала Sky News, британские эксперты играли ключевую роль в обеспечении киберзащиты Украины.Кроме того, Великобритания предоставила Украине оборудование и программное обеспечение для укрепления её киберзащиты, включая брандмауэры и защиту от атак типа "отказ в обслуживании". Помимо этого предоставленная поддержка включала криминалистическую экспертизу в области киберзащиты, передает телеканал.Британия решила обнародовать информацию о предоставлении киберподдержки, поскольку сохранение её в секрете перестало быть необходимостью, что может означать, что Россия об этом знает, сообщает Sky News со ссылкой на власти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221028/nlaw-1827521709.html

https://ria.ru/20221026/sunak-1826828643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, владимир путин, украина, россия, великобритания