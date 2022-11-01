https://ria.ru/20221101/khimoruzhie-1828510077.html

В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия

В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия - РИА Новости, 01.11.2022

В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия

Первый комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН не поддержал проект резолюции России с предложением актуализации "Механизма генерального секретаря ООН по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:09

2022-11-01T20:09

2022-11-01T20:09

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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Первый комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН не поддержал проект резолюции России с предложением актуализации "Механизма генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия", передает корреспондент РИА Новости.Соавторами резолюции являются Белоруссия, Венесуэла, Китай и Никарагуа. За проект голосовали 30 стран, 65 были против, 77 воздержались.Как заявлял ранее замглавы российской делегации на Первом комитете Константин Воронцов, этот проект резолюции нацелен на обеспечение эффективного задействования механизма как инструмента в области международной химической и биологической безопасности.По его словам, Россия выступает за укрепление экспертного и технического потенциала данного Механизма. Дипломат также отмечал, что принципы и процедуры расследования возможного применения химического и биологического оружия не обновлялись с момента их одобрения резолюцией ГА ООН от 4 декабря 1990 года.По мнению Москвы, разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры во многом могут не соответствовать современным реалиям в области химической и биологической безопасности. В частности, как полагает российская сторона, появились новые вызовы и угрозы (в том числе химического и биологического терроризма), а также целый ряд технических и методических новаций, которые могли бы способствовать повышению эффективности Механизма.В тексте непринятой резолюции Россия предлагала, чтобы генсек ООН запросил мнения государств-членов относительно нынешнего состояния принципов и процедур и возможной необходимости их актуализации.

https://ria.ru/20221019/khimoruzhie-1825211178.html

https://ria.ru/20220820/khimoruzhie-1811035813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, венесуэла, оон, генеральная ассамблея оон