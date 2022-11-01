В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия
В ГА ООН отказались модернизировать механизм расследований применения био- и химоружия
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Первый комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН не поддержал проект резолюции России с предложением актуализации "Механизма генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия", передает корреспондент РИА Новости.
Соавторами резолюции являются Белоруссия, Венесуэла, Китай и Никарагуа. За проект голосовали 30 стран, 65 были против, 77 воздержались.
Как заявлял ранее замглавы российской делегации на Первом комитете Константин Воронцов, этот проект резолюции нацелен на обеспечение эффективного задействования механизма как инструмента в области международной химической и биологической безопасности.
По его словам, Россия выступает за укрепление экспертного и технического потенциала данного Механизма. Дипломат также отмечал, что принципы и процедуры расследования возможного применения химического и биологического оружия не обновлялись с момента их одобрения резолюцией ГА ООН от 4 декабря 1990 года.
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По мнению Москвы, разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры во многом могут не соответствовать современным реалиям в области химической и биологической безопасности. В частности, как полагает российская сторона, появились новые вызовы и угрозы (в том числе химического и биологического терроризма), а также целый ряд технических и методических новаций, которые могли бы способствовать повышению эффективности Механизма.
В тексте непринятой резолюции Россия предлагала, чтобы генсек ООН запросил мнения государств-членов относительно нынешнего состояния принципов и процедур и возможной необходимости их актуализации.