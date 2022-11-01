Рейтинг@Mail.ru
В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/khimoruzhie-1828510077.html
В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия
В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия - РИА Новости, 01.11.2022
В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия
Первый комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН не поддержал проект резолюции России с предложением актуализации "Механизма генерального секретаря ООН по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:09
2022-11-01T20:09
в мире
россия
белоруссия
венесуэла
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Первый комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН не поддержал проект резолюции России с предложением актуализации "Механизма генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия", передает корреспондент РИА Новости.Соавторами резолюции являются Белоруссия, Венесуэла, Китай и Никарагуа. За проект голосовали 30 стран, 65 были против, 77 воздержались.Как заявлял ранее замглавы российской делегации на Первом комитете Константин Воронцов, этот проект резолюции нацелен на обеспечение эффективного задействования механизма как инструмента в области международной химической и биологической безопасности.По его словам, Россия выступает за укрепление экспертного и технического потенциала данного Механизма. Дипломат также отмечал, что принципы и процедуры расследования возможного применения химического и биологического оружия не обновлялись с момента их одобрения резолюцией ГА ООН от 4 декабря 1990 года.По мнению Москвы, разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры во многом могут не соответствовать современным реалиям в области химической и биологической безопасности. В частности, как полагает российская сторона, появились новые вызовы и угрозы (в том числе химического и биологического терроризма), а также целый ряд технических и методических новаций, которые могли бы способствовать повышению эффективности Механизма.В тексте непринятой резолюции Россия предлагала, чтобы генсек ООН запросил мнения государств-членов относительно нынешнего состояния принципов и процедур и возможной необходимости их актуализации.
https://ria.ru/20221019/khimoruzhie-1825211178.html
https://ria.ru/20220820/khimoruzhie-1811035813.html
россия
белоруссия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, венесуэла, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Белоруссия, Венесуэла, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
20:09 01.11.2022
 
В ГА ООН не одобрили резолюцию России по расследованию применения химоружия

В ГА ООН отказались модернизировать механизм расследований применения био- и химоружия

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Первый комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН не поддержал проект резолюции России с предложением актуализации "Механизма генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия", передает корреспондент РИА Новости.
Соавторами резолюции являются Белоруссия, Венесуэла, Китай и Никарагуа. За проект голосовали 30 стран, 65 были против, 77 воздержались.
Как заявлял ранее замглавы российской делегации на Первом комитете Константин Воронцов, этот проект резолюции нацелен на обеспечение эффективного задействования механизма как инструмента в области международной химической и биологической безопасности.
По его словам, Россия выступает за укрепление экспертного и технического потенциала данного Механизма. Дипломат также отмечал, что принципы и процедуры расследования возможного применения химического и биологического оружия не обновлялись с момента их одобрения резолюцией ГА ООН от 4 декабря 1990 года.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 19:28
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия
По мнению Москвы, разработанные более 30 лет назад принципы и процедуры во многом могут не соответствовать современным реалиям в области химической и биологической безопасности. В частности, как полагает российская сторона, появились новые вызовы и угрозы (в том числе химического и биологического терроризма), а также целый ряд технических и методических новаций, которые могли бы способствовать повышению эффективности Механизма.
В тексте непринятой резолюции Россия предлагала, чтобы генсек ООН запросил мнения государств-членов относительно нынешнего состояния принципов и процедур и возможной необходимости их актуализации.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 20:53Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили о причастности Запада к применению химоружия
 
В миреРоссияБелоруссияВенесуэлаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала