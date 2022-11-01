13:03 01.11.2022 (обновлено: 14:44 01.11.2022)
ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области
ВС России отбили новую атаку украинских войск на Бериславском направлении под Херсоном
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские войска предприняли очередную попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Буквально только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жестко отбиты, откатились обратно", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
О большом, крупномасштабном наступлении, как утверждает Стремоусов, речи пока не идет: по его словам, есть только "попытки прорывов", которые удается сдерживать.
Сегодня ранее он заявил, что украинские военные во время одной из вылазок потеряли около 70 человек и семь единиц техники.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. В регионе создано несколько линий эшелонированной обороны.