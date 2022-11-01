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ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kherson-1828379257.html
ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области
ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области - РИА Новости, 01.11.2022
ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области
Украинские войска предприняли очередную попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:03
2022-11-01T14:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
безопасность
кирилл стремоусов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские войска предприняли очередную попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Буквально только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жестко отбиты, откатились обратно", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.О большом, крупномасштабном наступлении, как утверждает Стремоусов, речи пока не идет: по его словам, есть только "попытки прорывов", которые удается сдерживать.Сегодня ранее он заявил, что украинские военные во время одной из вылазок потеряли около 70 человек и семь единиц техники.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. В регионе создано несколько линий эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20221101/kherson-1828330706.html
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херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность, кирилл стремоусов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Безопасность, Кирилл Стремоусов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:03 01.11.2022 (обновлено: 14:44 01.11.2022)
 
ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области

ВС России отбили новую атаку украинских войск на Бериславском направлении под Херсоном

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские войска предприняли очередную попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Буквально только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жестко отбиты, откатились обратно", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
О большом, крупномасштабном наступлении, как утверждает Стремоусов, речи пока не идет: по его словам, есть только "попытки прорывов", которые удается сдерживать.
Сегодня ранее он заявил, что украинские военные во время одной из вылазок потеряли около 70 человек и семь единиц техники.
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Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. В регионе создано несколько линий эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФБезопасностьКирилл СтремоусовУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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