https://ria.ru/20221101/kherson-1828379257.html

ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области

ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области - РИА Новости, 01.11.2022

ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области

Украинские войска предприняли очередную попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:03

2022-11-01T13:03

2022-11-01T14:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

безопасность

кирилл стремоусов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские войска предприняли очередную попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, атака отбита, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Буквально только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жестко отбиты, откатились обратно", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.О большом, крупномасштабном наступлении, как утверждает Стремоусов, речи пока не идет: по его словам, есть только "попытки прорывов", которые удается сдерживать.Сегодня ранее он заявил, что украинские военные во время одной из вылазок потеряли около 70 человек и семь единиц техники.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. В регионе создано несколько линий эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20221101/kherson-1828330706.html

https://ria.ru/20221101/otselenie-1828315273.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность, кирилл стремоусов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр