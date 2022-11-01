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Украденные картины Пикассо и Мондриана вернулись в музей в Афинах - РИА Новости, 01.11.2022
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Культура
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Украденные картины Пикассо и Мондриана вернулись в музей в Афинах
Украденные картины Пикассо и Мондриана вернулись в музей в Афинах - РИА Новости, 01.11.2022
Украденные картины Пикассо и Мондриана вернулись в музей в Афинах
Украденные из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пабло Пикассо "Женская голова" и Пита Мондриана "Ветряная мельница" после реставрации вернули РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:25
2022-11-01T15:45
культура
новости культуры
пабло пикассо
пит мондриан (питер корнелис мондриаан)
афины
музеи
выставки
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АФИНЫ, 1 ноя – РИА Новости. Украденные из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пабло Пикассо "Женская голова" и Пита Мондриана "Ветряная мельница" после реставрации вернули в экcпозицию пинакотеки, сообщает новостной портал newsit.gr.Они представлены в новом крыле западноевропейского искусства.Преступление произошло в 2012 году. В июне 2021 года полиция заявила, что нашла произведения. Был задержан подозреваемый в краже 49-летний мужина, ему не удалось вывезти работы за границу, чтобы продать их на "черном рынке".Вскоре полотна были переданы в Национальную пинакотеку, где прошла их реставрация и консервация.
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новости культуры, пабло пикассо, пит мондриан (питер корнелис мондриаан), афины, музеи, выставки
Культура, Новости культуры, Пабло Пикассо, Пит Мондриан (Питер Корнелис Мондриаан), Афины, Музеи, Выставки
15:25 01.11.2022 (обновлено: 15:45 01.11.2022)
 
Украденные картины Пикассо и Мондриана вернулись в музей в Афинах

Украденные 10 лет назад картины Пикассо и Мондриана вернули в экспозицию музея в Афинах

CC0 / / Картина "Женская голова" Пабло Пикассо
Картина Женская голова Пабло Пикассо - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
CC0 / /
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АФИНЫ, 1 ноя – РИА Новости. Украденные из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пабло Пикассо "Женская голова" и Пита Мондриана "Ветряная мельница" после реставрации вернули в экcпозицию пинакотеки, сообщает новостной портал newsit.gr.
Они представлены в новом крыле западноевропейского искусства.
Преступление произошло в 2012 году. В июне 2021 года полиция заявила, что нашла произведения. Был задержан подозреваемый в краже 49-летний мужина, ему не удалось вывезти работы за границу, чтобы продать их на "черном рынке".
Вскоре полотна были переданы в Национальную пинакотеку, где прошла их реставрация и консервация.
Пит Мондриан New York City I - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:18Культура
Картина Пита Мондриана 75 лет выставлялась перевернутой
 
КультураНовости культурыПабло ПикассоПит Мондриан (Питер Корнелис Мондриаан)АфиныМузеиВыставки
 
 
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