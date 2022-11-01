https://ria.ru/20221101/kartina-1828414116.html

Украденные картины Пикассо и Мондриана вернулись в музей в Афинах

Украденные картины Пикассо и Мондриана вернулись в музей в Афинах - РИА Новости, 01.11.2022

Украденные картины Пикассо и Мондриана вернулись в музей в Афинах

Украденные из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пабло Пикассо "Женская голова" и Пита Мондриана "Ветряная мельница" после реставрации вернули РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:25

2022-11-01T15:25

2022-11-01T15:45

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пабло пикассо

пит мондриан (питер корнелис мондриаан)

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АФИНЫ, 1 ноя – РИА Новости. Украденные из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пабло Пикассо "Женская голова" и Пита Мондриана "Ветряная мельница" после реставрации вернули в экcпозицию пинакотеки, сообщает новостной портал newsit.gr.Они представлены в новом крыле западноевропейского искусства.Преступление произошло в 2012 году. В июне 2021 года полиция заявила, что нашла произведения. Был задержан подозреваемый в краже 49-летний мужина, ему не удалось вывезти работы за границу, чтобы продать их на "черном рынке".Вскоре полотна были переданы в Национальную пинакотеку, где прошла их реставрация и консервация.

https://ria.ru/20221031/mondrian-1828086957.html

афины

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, пабло пикассо, пит мондриан (питер корнелис мондриаан), афины, музеи, выставки