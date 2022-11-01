14:19 01.11.2022 (обновлено: 14:29 01.11.2022)
Израильские дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами
В Эйлате дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами
© Фото : The Underwater Observatory. EilatДайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами в национальном подводном парке в Эйлате, Израиль
Дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами в национальном подводном парке в Эйлате, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Израильские дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами в национальном подводном парке в Эйлате и сфотографировались на дне с бюллетенями в руках, сообщает государственная телерадиокомпания КАН.
"Дайверы подводного парка "Мицва" в Эйлате поместили урну для голосования в бассейн с акулами и проголосовали во время ежедневного погружения", - говорится в публикации телеканала, сопровождаемой фотографией двух дайверов около урны для голосования на фоне плавающей над ними акулы.
Во вторник в Израиле проходят пятые досрочные парламентские выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство. За первые три часа работы избирательных участков проголосовало 15,9% граждан, имеющих право голоса, сообщил ЦИК страны. Активность избирателей в утренние часы сегодня – самая высокая за последние десятилетия.
Избирательные участки на выборах в кнессет 25 созыва открылись во вторник в Израиле. Голосование проходит с 7.00 (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск). День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Общественный транспорт в стране работает бесплатно. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний.