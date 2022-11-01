https://ria.ru/20221101/izrail-1828406570.html

Израильские дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами

Израильские дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами - РИА Новости, 01.11.2022

Израильские дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами

Израильские дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами в национальном подводном парке в Эйлате и сфотографировались на дне с бюллетенями в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:19

2022-11-01T14:19

2022-11-01T14:29

в мире

израиль

западный берег реки иордан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Израильские дайверы установили урну для голосования в бассейне с акулами в национальном подводном парке в Эйлате и сфотографировались на дне с бюллетенями в руках, сообщает государственная телерадиокомпания КАН."Дайверы подводного парка "Мицва" в Эйлате поместили урну для голосования в бассейн с акулами и проголосовали во время ежедневного погружения", - говорится в публикации телеканала, сопровождаемой фотографией двух дайверов около урны для голосования на фоне плавающей над ними акулы.Во вторник в Израиле проходят пятые досрочные парламентские выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство. За первые три часа работы избирательных участков проголосовало 15,9% граждан, имеющих право голоса, сообщил ЦИК страны. Активность избирателей в утренние часы сегодня – самая высокая за последние десятилетия.Избирательные участки на выборах в кнессет 25 созыва открылись во вторник в Израиле. Голосование проходит с 7.00 (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск). День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Общественный транспорт в стране работает бесплатно. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний.

https://ria.ru/20221101/izrail-1828354093.html

https://ria.ru/20221101/vybory-1828186001.html

израиль

западный берег реки иордан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, западный берег реки иордан