https://ria.ru/20221101/izrail-1828337895.html

Премьер-министр Израиля проголосовал на выборах в кнессет

Премьер-министр Израиля проголосовал на выборах в кнессет - РИА Новости, 01.11.2022

Премьер-министр Израиля проголосовал на выборах в кнессет

Премьер-министр Израиля, лидер правящей партии "Еш Атид" Яир Лапид проголосовал на выборах в кнессет 25-го созыва и призвал граждан страны последовать его... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:04

2022-11-01T11:04

2022-11-01T11:04

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

биньямин нетаньяху

израиль

тель-авив

западный берег реки иордан

кнессет израиля

ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля, лидер правящей партии "Еш Атид" Яир Лапид проголосовал на выборах в кнессет 25-го созыва и призвал граждан страны последовать его примеру, сообщил 12 канал израильского телевидения."Я призываю всех идти голосовать за будущее наших детей, за будущее нашего государства. Успешного голосования и удачи нам всем", - сказал глава правительства.Лапид вместе с женой Лихи проголосовал на избирательном участке в северном Тель-Авиве.Избирательные участки на выборах в кнессет 25 созыва открылись во вторник в Израиле. Голосование пройдёт с 7.00 (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск). День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний.Нынешние выборы станут уже пятыми досрочными за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.Во вторник израильтянам предстоит решить, какая коалиция - созданная вокруг лидера партии "Ликуд" и бывшего премьера Биньямина Нетаньяху или коалиция его противников во главе с партией "Еш Атид" действующего премьер-министра Яира Лапида - сможет сформировать правительство и спасти страну от новых внеочередных выборов.Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составлял пять мандатов за неделю до выборов, свидетельствовали результаты опроса для издания "Исраэль ха-Йом". Однако победы на выборах недостаточно – лидер победившей партии должен будет сформировать правительственную коалицию большинства в 120-местном кнессете, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.

https://ria.ru/20221101/izrail-1828309089.html

https://ria.ru/20221101/vybory-1828186001.html

израиль

тель-авив

западный берег реки иордан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, западный берег реки иордан, кнессет израиля, ликуд