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Надбавки к пенсиям и выплаты на "Мир": что изменилось в России с 1 ноября

Надбавки к пенсиям и выплаты на "Мир": что изменилось в России с 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2022

Надбавки к пенсиям и выплаты на "Мир": что изменилось в России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступил в силу ряд нововведений, среди них — прибавки к пенсиям для некоторых категорий граждан и расширение выплат на карты "Мир". Что... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T06:29

2022-11-01T06:29

2022-11-01T07:33

россия

пенсионный фонд рф

пенсии

жкх

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В России с 1 ноября вступил в силу ряд нововведений, среди них — прибавки к пенсиям для некоторых категорий граждан и расширение выплат на карты "Мир". Что изменится в жизни россиян — читайте в подборке РИА Новости.Пенсии и социальные выплатыГражданам, которым исполнилось 80 лет, в два раза увеличат размер прибавки к пенсии по старости. Сумма достигнет 14 441 рубля.Кроме того, перерасчет коснется пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей. Размер доплат зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от работодателей.По данным Пенсионного Фонда России, отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тысяч угольщиков и 49 тысяч членов летных экипажей. Размер их выплат в среднем составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно.Также перечень выплат из федерального и регионального бюджетов, для которых россиянин может выбрать в качестве способа получения зачисление на карту "Мир" по ее номеру, с 1 ноября дополнен 30 новыми позициями. Речь идет, в частности, о ежемесячной специальной стипендии, финансовой поддержке безработных и компенсации расходов на газификацию жилья. Получить выплаты теперь можно как на карту "Мир", указав только ее номер, так и другими способами, в том числе на счет без карты или наличными.Новый ГОСТ ЖКХВступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. В документе прописаны требования к организациям, которые проводят поверку. Теперь у компании должна быть аккредитация и сопутствующая документация, где подробно прописана сама процедура осмотра.Новые правила призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере.Открытое программное обеспечениеКроме того, с 1 ноября стартовал эксперимент по использованию ПО (программного обеспечения) для компьютеров на условиях открытой лицензии, он продлится до 30 апреля 2024 года.Открытая лицензия — лицензия, которая позволяет пользоваться разработкой другой компании. Открытое ПО — программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения. Эксперимент направлен на создание условий для использования открытого софта федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами регионов, органами местного самоуправления.Как следует из постановления правительства о проведении эксперимента, в нем примут участие Минцифры, МВД, Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии, а также Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) на добровольной основе. В то же время Федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации, исполнительные органы субъектов, а также юридические и физические лица могут также участвовать в эксперименте на добровольной основе.Призыв на срочную службуОсенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается в России во вторник.Обычно осенняя кампания стартует 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября в связи с мероприятиями частичной мобилизации – из-за призыва запасников военкоматы были перегружены. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился накануне – 31 октября.В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года.Ограничение на перевозку икрыВступил в действие закон, который запрещает с 1 ноября физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс.Закон предусматривает проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

https://ria.ru/20221030/vyplaty-1827831933.html

https://realty.ria.ru/20221031/zhkkh-1828069783.html

https://ria.ru/20220616/po-1795798369.html

https://ria.ru/20221031/srochniki-1827979179.html

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россия, пенсионный фонд рф, пенсии, жкх, армия