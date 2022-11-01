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Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов - РИА Новости, 01.11.2022
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Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов
Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов - РИА Новости, 01.11.2022
Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов
Страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, несмотря на непростой период санкционного давления, заявил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:04
2022-11-01T18:04
республика татарстан
религия
россия
казань
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, несмотря на непростой период санкционного давления, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Во вторник в Москве Минниханов принял участие в итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое провел председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин."Юбилейная дата пришлась на непростой для нашей страны период. Вооруженное противостояние на Украине и оказываемое на Россию беспрецедентное давление стали серьезным вызовом для всех нас. Тем не менее все намеченные мероприятия в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией были организованы и проведены на высоком уровне… Отрадно, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией", - цитирует слова Минниханова на заседании оргкомитета его пресс-служба.Глава Татарстана отметил, что празднование юбилея имело для всей России исключительное значение, о чем свидетельствуют и прошедшие международные и федеральные мероприятий. В их числе пленарное заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", международный экономический саммит "KazanSummit 2022", в котором приняли участие представители 64 стран и 59 регионов России, Казанский глобальный молодежный саммит, собравший под эгидой Организации исламского сотрудничества представителей 70 стран.В рамках основных торжеств в часть 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане в мае этого года также состоялось празднование "Изге Болгар җыены" и был установлен памятный камень в ознаменование начала строительства соборной мечети Казани."Проведение юбилейных мероприятий дало старт реализации многих перспективных республиканских, общероссийских и международных проектов. Одним из свидетельств признания достижений Татарстана стало присвоение Казани статуса Молодежной столицы ОИС-2022", - напомнил Минниханов и выразил уверенность, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией станет еще одной яркой страницей в исторической летописи достижений нашей многонациональной страны, будет способствовать укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе.Ислам был добровольно принят Волжской Булгарией (ныне – территория Татарстана) в качестве государственной религии 21 мая 922 года. Распоряжением президента Российской Федерации праздник имеет федеральный статус, организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках празднования памятной даты по всей стране в 2022 году проводится порядка 150 мероприятий.
https://ria.ru/20221031/natsproekt-1828203018.html
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религия, россия, казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Религия, Россия, Казань, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
18:04 01.11.2022
 
Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов

Минниханов заявил, что страны исламского мира продолжают наращивать диалог с Россией

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, несмотря на непростой период санкционного давления, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Во вторник в Москве Минниханов принял участие в итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое провел председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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"Юбилейная дата пришлась на непростой для нашей страны период. Вооруженное противостояние на Украине и оказываемое на Россию беспрецедентное давление стали серьезным вызовом для всех нас. Тем не менее все намеченные мероприятия в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией были организованы и проведены на высоком уровне… Отрадно, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией", - цитирует слова Минниханова на заседании оргкомитета его пресс-служба.
Глава Татарстана отметил, что празднование юбилея имело для всей России исключительное значение, о чем свидетельствуют и прошедшие международные и федеральные мероприятий. В их числе пленарное заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", международный экономический саммит "KazanSummit 2022", в котором приняли участие представители 64 стран и 59 регионов России, Казанский глобальный молодежный саммит, собравший под эгидой Организации исламского сотрудничества представителей 70 стран.
В рамках основных торжеств в часть 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане в мае этого года также состоялось празднование "Изге Болгар җыены" и был установлен памятный камень в ознаменование начала строительства соборной мечети Казани.
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"Проведение юбилейных мероприятий дало старт реализации многих перспективных республиканских, общероссийских и международных проектов. Одним из свидетельств признания достижений Татарстана стало присвоение Казани статуса Молодежной столицы ОИС-2022", - напомнил Минниханов и выразил уверенность, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией станет еще одной яркой страницей в исторической летописи достижений нашей многонациональной страны, будет способствовать укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе.
Ислам был добровольно принят Волжской Булгарией (ныне – территория Татарстана) в качестве государственной религии 21 мая 922 года. Распоряжением президента Российской Федерации праздник имеет федеральный статус, организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках празднования памятной даты по всей стране в 2022 году проводится порядка 150 мероприятий.
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Республика ТатарстанРелигияРоссияКазаньРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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