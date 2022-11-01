https://ria.ru/20221101/islam-1828477876.html

Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов

Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов - РИА Новости, 01.11.2022

Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов

Страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, несмотря на непростой период санкционного давления, заявил... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:04

2022-11-01T18:04

2022-11-01T18:04

республика татарстан

религия

россия

казань

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, несмотря на непростой период санкционного давления, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Во вторник в Москве Минниханов принял участие в итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое провел председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин."Юбилейная дата пришлась на непростой для нашей страны период. Вооруженное противостояние на Украине и оказываемое на Россию беспрецедентное давление стали серьезным вызовом для всех нас. Тем не менее все намеченные мероприятия в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией были организованы и проведены на высоком уровне… Отрадно, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией", - цитирует слова Минниханова на заседании оргкомитета его пресс-служба.Глава Татарстана отметил, что празднование юбилея имело для всей России исключительное значение, о чем свидетельствуют и прошедшие международные и федеральные мероприятий. В их числе пленарное заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", международный экономический саммит "KazanSummit 2022", в котором приняли участие представители 64 стран и 59 регионов России, Казанский глобальный молодежный саммит, собравший под эгидой Организации исламского сотрудничества представителей 70 стран.В рамках основных торжеств в часть 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане в мае этого года также состоялось празднование "Изге Болгар җыены" и был установлен памятный камень в ознаменование начала строительства соборной мечети Казани."Проведение юбилейных мероприятий дало старт реализации многих перспективных республиканских, общероссийских и международных проектов. Одним из свидетельств признания достижений Татарстана стало присвоение Казани статуса Молодежной столицы ОИС-2022", - напомнил Минниханов и выразил уверенность, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией станет еще одной яркой страницей в исторической летописи достижений нашей многонациональной страны, будет способствовать укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе.Ислам был добровольно принят Волжской Булгарией (ныне – территория Татарстана) в качестве государственной религии 21 мая 922 года. Распоряжением президента Российской Федерации праздник имеет федеральный статус, организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках празднования памятной даты по всей стране в 2022 году проводится порядка 150 мероприятий.

https://ria.ru/20221031/natsproekt-1828203018.html

https://ria.ru/20221026/maslo-1827012851.html

https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416610.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

религия, россия, казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)