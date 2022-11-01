Исламский мир продолжает наращивать диалог с Россией, заявил Минниханов
Минниханов заявил, что страны исламского мира продолжают наращивать диалог с Россией
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, несмотря на непростой период санкционного давления, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Во вторник в Москве Минниханов принял участие в итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое провел председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Юбилейная дата пришлась на непростой для нашей страны период. Вооруженное противостояние на Украине и оказываемое на Россию беспрецедентное давление стали серьезным вызовом для всех нас. Тем не менее все намеченные мероприятия в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией были организованы и проведены на высоком уровне… Отрадно, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией", - цитирует слова Минниханова на заседании оргкомитета его пресс-служба.
Глава Татарстана отметил, что празднование юбилея имело для всей России исключительное значение, о чем свидетельствуют и прошедшие международные и федеральные мероприятий. В их числе пленарное заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", международный экономический саммит "KazanSummit 2022", в котором приняли участие представители 64 стран и 59 регионов России, Казанский глобальный молодежный саммит, собравший под эгидой Организации исламского сотрудничества представителей 70 стран.
В рамках основных торжеств в часть 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане в мае этого года также состоялось празднование "Изге Болгар җыены" и был установлен памятный камень в ознаменование начала строительства соборной мечети Казани.
"Проведение юбилейных мероприятий дало старт реализации многих перспективных республиканских, общероссийских и международных проектов. Одним из свидетельств признания достижений Татарстана стало присвоение Казани статуса Молодежной столицы ОИС-2022", - напомнил Минниханов и выразил уверенность, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией станет еще одной яркой страницей в исторической летописи достижений нашей многонациональной страны, будет способствовать укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе.
Ислам был добровольно принят Волжской Булгарией (ныне – территория Татарстана) в качестве государственной религии 21 мая 922 года. Распоряжением президента Российской Федерации праздник имеет федеральный статус, организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках празднования памятной даты по всей стране в 2022 году проводится порядка 150 мероприятий.