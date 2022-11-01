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Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантий безопасности гумкоридора - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантий безопасности гумкоридора
Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантий безопасности гумкоридора - РИА Новости, 01.11.2022
Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантий безопасности гумкоридора
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотреть возобновление работы зерновой сделки РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:46
2022-11-01T21:37
севастополь
киев
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотреть возобновление работы зерновой сделки можно будет только после получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях, сообщает пресс-служба Кремля.В документе отмечается, что перед этим требуется провести детальное расследование атаки ВСУ на Севастополь.Путин также подтвердил Эрдогану готовность Москвы безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также подтвердили необходимость надежных гарантий по гуманитарным коридорам. Дипломаты отметили, что использование маршрутов для зерна в военных целях "подрывает осуществление черноморской зерновой инициативы генсекретаря ООН".В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html
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севастополь, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, в мире, турция
Севастополь, Киев, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Украина, В мире, Турция
18:46 01.11.2022 (обновлено: 21:37 01.11.2022)
 
Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантий безопасности гумкоридора

Путин заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку после гарантий от Киева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотреть возобновление работы зерновой сделки можно будет только после получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях, сообщает пресс-служба Кремля.

"Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках <...> черноморской инициативы", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что перед этим требуется провести детальное расследование атаки ВСУ на Севастополь.
Путин также подтвердил Эрдогану готовность Москвы безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также подтвердили необходимость надежных гарантий по гуманитарным коридорам. Дипломаты отметили, что использование маршрутов для зерна в военных целях "подрывает осуществление черноморской зерновой инициативы генсекретаря ООН".
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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