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Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантий безопасности гумкоридора

Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантий безопасности гумкоридора - РИА Новости, 01.11.2022

Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантий безопасности гумкоридора

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотреть возобновление работы зерновой сделки РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:46

2022-11-01T18:46

2022-11-01T21:37

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотреть возобновление работы зерновой сделки можно будет только после получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях, сообщает пресс-служба Кремля.В документе отмечается, что перед этим требуется провести детальное расследование атаки ВСУ на Севастополь.Путин также подтвердил Эрдогану готовность Москвы безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также подтвердили необходимость надежных гарантий по гуманитарным коридорам. Дипломаты отметили, что использование маршрутов для зерна в военных целях "подрывает осуществление черноморской зерновой инициативы генсекретаря ООН".В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

https://ria.ru/20221029/zerno-1827782816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, в мире, турция