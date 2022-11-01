https://ria.ru/20221101/gumkoridor-1828474563.html

Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях

Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях - РИА Новости, 01.11.2022

Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях

Киев должен предоставить гарантии, что не будет использовать черноморский гуманитарный коридор в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:56

2022-11-01T17:56

2022-11-01T18:34

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сергей вершинин

черное море

владимир путин

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151008/90/1510089041_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42044b4aacff529fcaa3c3b0446e110e.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев должен предоставить гарантии, что не будет использовать черноморский гуманитарный коридор в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в разговоре с послом Турции Мехметом Самсаром.Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества на международных площадках, особое внимание уделили перспективам зерновой сделки на фоне недавнего теракта в Севастополе.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221101/tseny-1828437212.html

россия

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей вершинин, черное море, владимир путин, василий небензя, оон