https://ria.ru/20221101/gumkoridor-1828474563.html
Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях
Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях - РИА Новости, 01.11.2022
Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях
Киев должен предоставить гарантии, что не будет использовать черноморский гуманитарный коридор в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:56
2022-11-01T17:56
2022-11-01T18:34
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей вершинин
черное море
владимир путин
василий небензя
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев должен предоставить гарантии, что не будет использовать черноморский гуманитарный коридор в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в разговоре с послом Турции Мехметом Самсаром.Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества на международных площадках, особое внимание уделили перспективам зерновой сделки на фоне недавнего теракта в Севастополе.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей вершинин, черное море, владимир путин, василий небензя, оон
Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Сергей Вершинин, Черное море, Владимир Путин, Василий Небензя, ООН
17:56 01.11.2022 (обновлено: 18:34 01.11.2022)
Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях
МИД России потребовал от Украины гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях