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Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях - РИА Новости, 01.11.2022
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Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях
Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях - РИА Новости, 01.11.2022
Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях
Киев должен предоставить гарантии, что не будет использовать черноморский гуманитарный коридор в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:56
2022-11-01T18:34
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей вершинин
черное море
владимир путин
василий небензя
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев должен предоставить гарантии, что не будет использовать черноморский гуманитарный коридор в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в разговоре с послом Турции Мехметом Самсаром.Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества на международных площадках, особое внимание уделили перспективам зерновой сделки на фоне недавнего теракта в Севастополе.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей вершинин, черное море, владимир путин, василий небензя, оон
Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Сергей Вершинин, Черное море, Владимир Путин, Василий Небензя, ООН
17:56 01.11.2022 (обновлено: 18:34 01.11.2022)
 
Россия потребовала гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях

МИД России потребовал от Украины гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКорабли в Черном море
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Корабли в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев должен предоставить гарантии, что не будет использовать черноморский гуманитарный коридор в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в разговоре с послом Турции Мехметом Самсаром.
Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества на международных площадках, особое внимание уделили перспективам зерновой сделки на фоне недавнего теракта в Севастополе.

"С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях", — отметили в ведомстве.

В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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