https://ria.ru/20221101/grazhdanstvo-1828391953.html

Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства

Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства - РИА Новости, 01.11.2022

Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства

В Кремле прокомментировали решение бизнесменов Николая Сторонского и Олега Тинькова отказаться от российского гражданства, отметив, что это их право. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:49

2022-11-01T13:49

2022-11-01T17:33

россия

общество

олег тиньков

николай сторонский

тинькофф. кредитные системы

великобритания

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Кремле прокомментировали решение бизнесменов Николая Сторонского и Олега Тинькова отказаться от российского гражданства, отметив, что это их право."Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне британские СМИ написали, что сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Как уточняется, это было сделано, чтобы компания могла получить банковскую лицензию в Великобритании.Также в понедельник основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что "принял решение отказаться от российского гражданства". Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли.Тиньков также добавил, что отзывает у банка бренд "Тинькофф", но в кредитной организации заверили, что им принадлежат все юридические права.Холдинг "Интеррос" в конце апреля купил у Тинькова 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля банк "Тинькофф" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов.

https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828354687.html

https://ria.ru/20221031/grazhdanstvo-1828066753.html

россия

великобритания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, олег тиньков, николай сторонский , тинькофф. кредитные системы, великобритания