Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/grazhdanstvo-1828391953.html
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства - РИА Новости, 01.11.2022
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства
В Кремле прокомментировали решение бизнесменов Николая Сторонского и Олега Тинькова отказаться от российского гражданства, отметив, что это их право. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:49
2022-11-01T17:33
россия
общество
олег тиньков
николай сторонский
тинькофф. кредитные системы
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150505/81/1505058142_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_e3056cb2faa5f7e38f2c4eac8337d6ae.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Кремле прокомментировали решение бизнесменов Николая Сторонского и Олега Тинькова отказаться от российского гражданства, отметив, что это их право."Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне британские СМИ написали, что сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Как уточняется, это было сделано, чтобы компания могла получить банковскую лицензию в Великобритании.Также в понедельник основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что "принял решение отказаться от российского гражданства". Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли.Тиньков также добавил, что отзывает у банка бренд "Тинькофф", но в кредитной организации заверили, что им принадлежат все юридические права.Холдинг "Интеррос" в конце апреля купил у Тинькова 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля банк "Тинькофф" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов.
https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828354687.html
https://ria.ru/20221031/grazhdanstvo-1828066753.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150505/81/1505058142_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e330d60ad7c246572a1f8815019580f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, олег тиньков, николай сторонский , тинькофф. кредитные системы, великобритания
Россия, Общество, Олег Тиньков, Николай Сторонский , Тинькофф. Кредитные Системы, Великобритания
13:49 01.11.2022 (обновлено: 17:33 01.11.2022)
 
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства

Песков назвал решения Тинькова и Сторонского отказаться от гражданства их правом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Олег Тиньков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Кремле прокомментировали решение бизнесменов Николая Сторонского и Олега Тинькова отказаться от российского гражданства, отметив, что это их право.
"Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
11:54
Тиньков заявил об отзыве бренда "Тинькофф" у российского банка
Накануне британские СМИ написали, что сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Как уточняется, это было сделано, чтобы компания могла получить банковскую лицензию в Великобритании.
Также в понедельник основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что "принял решение отказаться от российского гражданства". Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли.
Тиньков также добавил, что отзывает у банка бренд "Тинькофф", но в кредитной организации заверили, что им принадлежат все юридические права.
Холдинг "Интеррос" в конце апреля купил у Тинькова 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).
По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля банк "Тинькофф" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов.
Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский
Вчера, 12:28
Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ
 
РоссияОбществоОлег ТиньковНиколай СторонскийТинькофф. Кредитные СистемыВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала