https://ria.ru/20221101/grazhdanstvo-1828391953.html
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства - РИА Новости, 01.11.2022
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства
В Кремле прокомментировали решение бизнесменов Николая Сторонского и Олега Тинькова отказаться от российского гражданства, отметив, что это их право. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:49
2022-11-01T13:49
2022-11-01T17:33
россия
общество
олег тиньков
николай сторонский
тинькофф. кредитные системы
великобритания
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Кремле прокомментировали решение бизнесменов Николая Сторонского и Олега Тинькова отказаться от российского гражданства, отметив, что это их право."Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне британские СМИ написали, что сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Как уточняется, это было сделано, чтобы компания могла получить банковскую лицензию в Великобритании.Также в понедельник основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что "принял решение отказаться от российского гражданства". Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли.Тиньков также добавил, что отзывает у банка бренд "Тинькофф", но в кредитной организации заверили, что им принадлежат все юридические права.Холдинг "Интеррос" в конце апреля купил у Тинькова 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля банк "Тинькофф" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов.
https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828354687.html
https://ria.ru/20221031/grazhdanstvo-1828066753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, олег тиньков, николай сторонский , тинькофф. кредитные системы, великобритания
Россия, Общество, Олег Тиньков, Николай Сторонский , Тинькофф. Кредитные Системы, Великобритания
13:49 01.11.2022 (обновлено: 17:33 01.11.2022)
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства
Песков назвал решения Тинькова и Сторонского отказаться от гражданства их правом
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Кремле прокомментировали решение бизнесменов Николая Сторонского и Олега Тинькова отказаться от российского гражданства, отметив, что это их право.
"Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне британские СМИ написали, что сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Как уточняется, это было сделано, чтобы компания могла получить банковскую лицензию в Великобритании.
Также в понедельник основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что "принял решение отказаться от российского гражданства". Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли.
Тиньков также добавил, что отзывает у банка бренд "Тинькофф", но в кредитной организации заверили, что им принадлежат все юридические права.
Холдинг "Интеррос" в конце апреля купил у Тинькова 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).
По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля банк "Тинькофф
" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов.