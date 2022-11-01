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Путин поручил представить идеи по госнаградам для работников туризма - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Путин поручил представить идеи по госнаградам для работников туризма
Путин поручил представить идеи по госнаградам для работников туризма - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил представить идеи по госнаградам для работников туризма
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения, касающиеся учреждения государственных наград и почетных званий, а также знаков... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:39
2022-11-01T19:39
туризм
владимир путин
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения, касающиеся учреждения государственных наград и почетных званий, а также знаков отличия для работников туристической отрасли, говорится в перечне поручений главы государства."Представить предложения по поощрению за достижения в сфере туризма, включая учреждение государственных наград и (или) почетных званий, а также знаков отличия для граждан. Срок – 1 декабря 2022 года", - сообщается на сайте Кремля.Поручение дано после заседания президиума Госсовета, которое прошло 6 сентября. Тогда Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли.
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владимир путин, россия, туризм, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Туризм, Новости - Туризм
19:39 01.11.2022
 
Путин поручил представить идеи по госнаградам для работников туризма

Путин поручил представить идеи по учреждению госнаград и званий для работников туризма

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения, касающиеся учреждения государственных наград и почетных званий, а также знаков отличия для работников туристической отрасли, говорится в перечне поручений главы государства.
"Представить предложения по поощрению за достижения в сфере туризма, включая учреждение государственных наград и (или) почетных званий, а также знаков отличия для граждан. Срок – 1 декабря 2022 года", - сообщается на сайте Кремля.
Поручение дано после заседания президиума Госсовета, которое прошло 6 сентября. Тогда Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли.
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