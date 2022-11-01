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Путин поручил представить идеи по госнаградам для работников туризма

Путин поручил представить идеи по госнаградам для работников туризма - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил представить идеи по госнаградам для работников туризма

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения, касающиеся учреждения государственных наград и почетных званий, а также знаков... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:39

2022-11-01T19:39

2022-11-01T19:39

туризм

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения, касающиеся учреждения государственных наград и почетных званий, а также знаков отличия для работников туристической отрасли, говорится в перечне поручений главы государства."Представить предложения по поощрению за достижения в сфере туризма, включая учреждение государственных наград и (или) почетных званий, а также знаков отличия для граждан. Срок – 1 декабря 2022 года", - сообщается на сайте Кремля.Поручение дано после заседания президиума Госсовета, которое прошло 6 сентября. Тогда Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли.

https://ria.ru/20221021/tury-1825641687.html

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владимир путин, россия, туризм, новости - туризм