https://ria.ru/20221101/germaniya-1828421348.html

Коммунальщики Германии предупредили Шольца о возможном коллапсе

Коммунальщики Германии предупредили Шольца о возможном коллапсе - РИА Новости, 01.11.2022

Коммунальщики Германии предупредили Шольца о возможном коллапсе

Работа коммунальных предприятий Германии может оказаться под угрозой, если немецкое правительство в обозримом будущем не предоставит им поддержку, заявили... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:10

2022-11-01T15:10

2022-11-01T15:10

экономика

олаф шольц

маркус зедер

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россия

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БЕРЛИН, 1 ноя - РИА Новости. Работа коммунальных предприятий Германии может оказаться под угрозой, если немецкое правительство в обозримом будущем не предоставит им поддержку, заявили ассоциации среднего предпринимательства "Der Mittelstand" (BVMW) и коммунальных служб ФРГ "Verband kommunaler Unternehmen" в своем открытом письме канцлеру страны Олафу Шольцу."Мы будем способны к производству и поддержанию рыночной стоимости лишь в том случае, если государство сейчас вмешается в качестве гаранта", - пишут коммунальщики и представители среднего предпринимательства в письме, опубликованном во вторник на сайте BVMW.Отмечается, что из-за резкого роста цен на энергоносители поставки энергии для средних предприятий могут оказаться под угрозой, поэтому необходимо действовать сейчас."Страдают компании среднего предпринимательства, которые получают все меньше и меньше предложений о новых контрактах на поставку энергии от своих поставщиков. Слишком часто в настоящее время становится вообще невозможным получить какие-либо предложения о поставках", - указывается в письме.Обе ассоциации выступают за адресный пакет помощи для коммунальных служб. Это поспособствовало бы обеспечению безопасности энергопоставок и таким образом помогло бы всей экономике. В частности, объединения призывают к предоставлению большего количества государственных кредитов, а также поручительств или гарантий для обеспечения ликвидности. Кроме того, по мнению предпринимателей и коммунальщиков, должен быть введен мораторий на банкротство промышленных, коммерческих предприятий и энергетических компаний.Ранее премьер Баварии Маркус Зёдер обвинил правительство ФРГ в избирательном подходе при выплате компенсаций населению и предприятиям.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221031/germaniya-1828235614.html

https://ria.ru/20221031/germaniya-1828155759.html

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экономика, олаф шольц, маркус зедер, германия, россия