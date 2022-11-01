https://ria.ru/20221101/gaz-1828456517.html

Газовое оборудование бесплатно обновили в 161 квартире в МО за месяц

Газовое оборудование бесплатно обновили в 161 квартире в МО за месяц - РИА Новости, 01.11.2022

Газовое оборудование бесплатно обновили в 161 квартире в МО за месяц

Сотрудники газовых служб Подмосковья в рамках акции "Гибкая подводка" проверили и заменили оборудование плит в 161 квартире. Все работы проводили бесплатно,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:59

2022-11-01T16:59

2022-11-01T16:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники газовых служб Подмосковья в рамках акции "Гибкая подводка" проверили и заменили оборудование плит в 161 квартире. Все работы проводили бесплатно, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Госжилинспекцию региона.В течение октября специалисты проверили оборудование в 1617 квартирах в 39 округах региона. В список обхода вошли места, в которые специалисты долго не могли попасть, а также помещения, владельцы которых самостоятельно обратились за помощью. Гибкие проводки заменили в 161 квартире.В Щелкове, Богородском и Мытищах провели наибольшее число осмотров. Специалисты также смогли выявить случаи нарушения крана на стояке в Пушкино и Чехове.Рабочие планируют обойти все квартиры из списка до 30 ноября. Такой информацией поделилась глава ГЖИ Ольга Федина."Газовая безопасность – наше общее дело, и хочется, чтобы свой вклад в него внесли сами жители. Для этого нужно просто открыть двери специалистам и позволить провести техобслуживание и заменить неисправную подводку", – рассказала Ольга Федина.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)