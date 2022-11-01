13:09 01.11.2022 (обновлено: 13:51 01.11.2022)
Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ
Anadolu: дорожную карту по газовому хабу в Турции определят к концу 2022 года
Девичья башня в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Работа по созданию газового хаба в Турции активизировалась, ожидается, что к концу года появится дорожная карта, сообщило Anadolu.
Страна продолжает прилагать все усилия для превращения в международный центр по торговле природным газом, пишет агентство.
"Реализовать идею в Анкаре планируют за счет участия в международных энергетических проектах, создания объектов сжиженного природного газа и фактора единственного в регионе рынка по торговле газом. После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки работы в этом направлении активизировались. Составить дорожную карту для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу текущего года", — говорится в материале Anadolu.
Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул глава государства, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше.
Позднее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски". Как отметил турецкий лидер, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.