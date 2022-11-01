Рейтинг@Mail.ru
Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/gaz-1828380887.html
Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ
Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2022
Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ
Работа по созданию газового хаба в Турции активизировалась, ожидается, что к концу года появится дорожная карта, сообщило Anadolu. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:09
2022-11-01T13:51
турция
россия
экономика
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564923995_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_bf6bee461380992bd5d74ba5972d539b.jpg
АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Работа по созданию газового хаба в Турции активизировалась, ожидается, что к концу года появится дорожная карта, сообщило Anadolu.Страна продолжает прилагать все усилия для превращения в международный центр по торговле природным газом, пишет агентство.Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул глава государства, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше.Позднее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски". Как отметил турецкий лидер, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.
https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564923995_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_30ac1bbbe9b974179c01aa3e0808c6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, экономика, в мире, природный газ
Турция, Россия, Экономика, В мире, Природный газ
13:09 01.11.2022 (обновлено: 13:51 01.11.2022)
 
Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ

Anadolu: дорожную карту по газовому хабу в Турции определят к концу 2022 года

© Pixabay / Pixabay / Ugur KeskinДевичья башня в Стамбуле
Девичья башня в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Pixabay / Pixabay / Ugur Keskin
Девичья башня в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Работа по созданию газового хаба в Турции активизировалась, ожидается, что к концу года появится дорожная карта, сообщило Anadolu.
Страна продолжает прилагать все усилия для превращения в международный центр по торговле природным газом, пишет агентство.

"Реализовать идею в Анкаре планируют за счет участия в международных энергетических проектах, создания объектов сжиженного природного газа и фактора единственного в регионе рынка по торговле газом. После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки работы в этом направлении активизировались. Составить дорожную карту для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу текущего года", — говорится в материале Anadolu.

Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул глава государства, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше.
Позднее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски". Как отметил турецкий лидер, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:00
"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции
 
ТурцияРоссияЭкономикаВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала