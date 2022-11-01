https://ria.ru/20221101/gaz-1828380887.html

Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ

Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2022

Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу года, пишут СМИ

Работа по созданию газового хаба в Турции активизировалась, ожидается, что к концу года появится дорожная карта, сообщило Anadolu. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:09

2022-11-01T13:09

2022-11-01T13:51

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природный газ

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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Работа по созданию газового хаба в Турции активизировалась, ожидается, что к концу года появится дорожная карта, сообщило Anadolu.Страна продолжает прилагать все усилия для превращения в международный центр по торговле природным газом, пишет агентство.Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул глава государства, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше.Позднее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски". Как отметил турецкий лидер, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html

турция

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, россия, экономика, в мире, природный газ