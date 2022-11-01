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Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору - РИА Новости, 01.11.2022
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Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору
Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору - РИА Новости, 01.11.2022
Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:28
2022-11-01T20:38
в мире
россия
сергей лавров
мевлют чавушоглу
турция
оон
украина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщили в российском дипведомстве.Это уже второй разговор глав дипведомств за два дня. В понедельник Лавров и Чавушоглу также обсудили вопрос "зерновой сделки". Российский министр заявил турецкому коллеге о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий.
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в мире, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, оон, украина
В мире, Россия, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Турция, ООН, Украина
20:28 01.11.2022 (обновлено: 20:38 01.11.2022)
 
Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору

Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий от Киева по зерновому коридору

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщили в российском дипведомстве.
"В развитие контактов между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики министры продолжили обсуждение ситуации, связанной с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях, и подтвердили необходимость получения надежных гарантий исключения подобных действий, подрывающих осуществление "Черноморской зерновой инициативы" Генсекретаря ООН", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Это уже второй разговор глав дипведомств за два дня. В понедельник Лавров и Чавушоглу также обсудили вопрос "зерновой сделки". Российский министр заявил турецкому коллеге о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий.
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В миреРоссияСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуТурцияООНУкраина
 
 
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