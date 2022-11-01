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Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору
Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору - РИА Новости, 01.11.2022
Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:28
2022-11-01T20:28
2022-11-01T20:38
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщили в российском дипведомстве.Это уже второй разговор глав дипведомств за два дня. В понедельник Лавров и Чавушоглу также обсудили вопрос "зерновой сделки". Российский министр заявил турецкому коллеге о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий.
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в мире, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, оон, украина
В мире, Россия, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Турция, ООН, Украина
20:28 01.11.2022 (обновлено: 20:38 01.11.2022)
Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору
Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий от Киева по зерновому коридору