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Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору

Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору - РИА Новости, 01.11.2022

Лавров и Чавушоглу отметили необходимость гарантий по зерновому коридору

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:28

2022-11-01T20:28

2022-11-01T20:38

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мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили в ходе телефонного разговора во вторник необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях, сообщили в российском дипведомстве.Это уже второй разговор глав дипведомств за два дня. В понедельник Лавров и Чавушоглу также обсудили вопрос "зерновой сделки". Российский министр заявил турецкому коллеге о необходимости получить гарантии от Украины, что гуманитарный коридор для вывоза зерна не будет использоваться для боевых действий.

https://ria.ru/20221031/bespilotniki-1828288861.html

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в мире, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, оон, украина