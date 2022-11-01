https://ria.ru/20221101/fsin-1828390904.html

Одного из руководителей архангельского УФСИН арестовали за злоупотребления

Одного из руководителей архангельского УФСИН арестовали за злоупотребления - РИА Новости, 01.11.2022

Одного из руководителей архангельского УФСИН арестовали за злоупотребления

Сотрудник управления ФСИН России по Архангельской области из числа руководящего состава задержан за злоупотребление должностными полномочиями на госконтрактах с РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:46

2022-11-01T13:46

2022-11-01T13:48

происшествия

россия

архангельская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Сотрудник управления ФСИН России по Архангельской области из числа руководящего состава задержан за злоупотребление должностными полномочиями на госконтрактах с ущербом бюджету свыше 12 миллионов рублей, сообщили в СУСК РФ по региону."По версии следствия, подозреваемый из корыстной и иной личной заинтересованности организовал заключение государственных контрактов на поставку товаров для нужд учреждений, подведомственных УФСИН России по Архангельской области, по завышенным ценам у заинтересованных лиц, чем причинил учреждению ущерб в размере не менее 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Также следователи полагают, что подозреваемый организовал в интересах своего знакомого заключение контрактов на реализацию пиломатериалов высшего качества по ценам существенно ниже рыночных, чем причинил УФСИН ущерб в размере не менее 10 миллионов рублей.Дело возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для дела."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20221028/vzyatka-1827595527.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, архангельская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)