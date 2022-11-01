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Одного из руководителей архангельского УФСИН арестовали за злоупотребления - РИА Новости, 01.11.2022
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Одного из руководителей архангельского УФСИН арестовали за злоупотребления
Одного из руководителей архангельского УФСИН арестовали за злоупотребления - РИА Новости, 01.11.2022
Одного из руководителей архангельского УФСИН арестовали за злоупотребления
Сотрудник управления ФСИН России по Архангельской области из числа руководящего состава задержан за злоупотребление должностными полномочиями на госконтрактах с РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:46
2022-11-01T13:48
происшествия
россия
архангельская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Сотрудник управления ФСИН России по Архангельской области из числа руководящего состава задержан за злоупотребление должностными полномочиями на госконтрактах с ущербом бюджету свыше 12 миллионов рублей, сообщили в СУСК РФ по региону."По версии следствия, подозреваемый из корыстной и иной личной заинтересованности организовал заключение государственных контрактов на поставку товаров для нужд учреждений, подведомственных УФСИН России по Архангельской области, по завышенным ценам у заинтересованных лиц, чем причинил учреждению ущерб в размере не менее 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Также следователи полагают, что подозреваемый организовал в интересах своего знакомого заключение контрактов на реализацию пиломатериалов высшего качества по ценам существенно ниже рыночных, чем причинил УФСИН ущерб в размере не менее 10 миллионов рублей.Дело возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для дела."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
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происшествия, россия, архангельская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Архангельская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
13:46 01.11.2022 (обновлено: 13:48 01.11.2022)
 
Одного из руководителей архангельского УФСИН арестовали за злоупотребления

Одного из руководителей архангельского УФСИН заподозрили в злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Сотрудник управления ФСИН России по Архангельской области из числа руководящего состава задержан за злоупотребление должностными полномочиями на госконтрактах с ущербом бюджету свыше 12 миллионов рублей, сообщили в СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, подозреваемый из корыстной и иной личной заинтересованности организовал заключение государственных контрактов на поставку товаров для нужд учреждений, подведомственных УФСИН России по Архангельской области, по завышенным ценам у заинтересованных лиц, чем причинил учреждению ущерб в размере не менее 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Также следователи полагают, что подозреваемый организовал в интересах своего знакомого заключение контрактов на реализацию пиломатериалов высшего качества по ценам существенно ниже рыночных, чем причинил УФСИН ущерб в размере не менее 10 миллионов рублей.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для дела.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
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ПроисшествияРоссияАрхангельская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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