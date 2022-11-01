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Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022 - РИА Новости, 01.11.2022
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Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022
Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022 - РИА Новости, 01.11.2022
Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022
Страховой Дом ВСК представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке, на форуме Finopilis 2022, который пройдет 10-11 ноября в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:06
2022-11-01T14:45
вск (страховой дом)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Страховой Дом ВСК представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке, на форуме Finopilis 2022, который пройдет 10-11 ноября в Москве, сообщает компания.Форум проводится Банком России в партнерстве с лидерами ИТ- и финансового рынка."Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского рынка финтеха, предложит посетителям ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, телемедицины для страхования жизни и здоровья и технологий оформления цифровой ипотеки, а также автоматизированной интеграции между страховщиком и его партнерами", - говорится в сообщении.В рамках деловой программы форума генеральный директор ВСК Александр Тарновский выступит в секции "Границы кибербезопасности: есть ли они?", а также примет участие в круглом столе ВСС "Future Ins: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации".
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вск (страховой дом), новости компаний - экономика, москва
ВСК (страховой дом), Новости компаний - Экономика, Москва
14:06 01.11.2022 (обновлено: 14:45 01.11.2022)
 

Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022

© Depositphotos.com / zurijetaБизнесмены во время конференции
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Depositphotos.com / zurijeta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Страховой Дом ВСК представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке, на форуме Finopilis 2022, который пройдет 10-11 ноября в Москве, сообщает компания.
Форум проводится Банком России в партнерстве с лидерами ИТ- и финансового рынка.
"Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского рынка финтеха, предложит посетителям ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, телемедицины для страхования жизни и здоровья и технологий оформления цифровой ипотеки, а также автоматизированной интеграции между страховщиком и его партнерами", - говорится в сообщении.
В рамках деловой программы форума генеральный директор ВСК Александр Тарновский выступит в секции "Границы кибербезопасности: есть ли они?", а также примет участие в круглом столе ВСС "Future Ins: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации".
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