https://ria.ru/20221101/fintekhnologii-1828399804.html

Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022

Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022 - РИА Новости, 01.11.2022

Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022

Страховой Дом ВСК представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке, на форуме Finopilis 2022, который пройдет 10-11 ноября в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:06

2022-11-01T14:06

2022-11-01T14:45

вск (страховой дом)

новости компаний - экономика

москва

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Страховой Дом ВСК представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке, на форуме Finopilis 2022, который пройдет 10-11 ноября в Москве, сообщает компания.Форум проводится Банком России в партнерстве с лидерами ИТ- и финансового рынка."Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского рынка финтеха, предложит посетителям ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, телемедицины для страхования жизни и здоровья и технологий оформления цифровой ипотеки, а также автоматизированной интеграции между страховщиком и его партнерами", - говорится в сообщении.В рамках деловой программы форума генеральный директор ВСК Александр Тарновский выступит в секции "Границы кибербезопасности: есть ли они?", а также примет участие в круглом столе ВСС "Future Ins: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации".

https://ria.ru/20220927/laureaty-1819813040.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вск (страховой дом), новости компаний - экономика, москва