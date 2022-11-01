https://ria.ru/20221101/energosnabzhenie-1829975630.html

В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области

В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области - РИА Новости, 08.11.2022

В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области

Энергетики Москвы повысят надежность электроснабжения востока столицы и восточных районов Московской области, сообщает пресс-служба столичного комплекса... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-01T11:41

2022-11-01T11:41

2022-11-08T15:01

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россети московский регион

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Энергетики Москвы повысят надежность электроснабжения востока столицы и восточных районов Московской области, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."До конца года "Россети Московский регион" планируют завершить строительство новых линий электропередачи в промзоне "Руднево" на границе с городским округом Люберцы Московской области. Общая длина кабельных линий составит около 17 километров. Модернизация сети позволит повысить качество электроснабжения и обеспечить подключение новых потребителей в столичных районах Некрасовка, Новокосино, микрорайоне Кожухово и в подмосковных городах Балашихе, Реутове и Люберцах. На этих территориях проживают более миллиона человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего построят шесть кабельных линий 110 кВ. Они будут запитаны от подстанции 500 кВ "Каскадная"."Уже завершена прокладка кабеля, специалисты приступили к строительству переходных пунктов. Трассы линий проходят через насыщенные коммуникациями участки, потому часть работ выполнятся методом горизонтально-направленного бурения", - дополняется в сообщении.Уточняется, что подстанция 500 кВ "Каскадная" – часть московского энергокольца, важный энергообъект, обеспечивающий соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов РФ, надежность электроснабжения Московской энергосистемы.

https://realty.ria.ru/20221027/graffiti-1826968738.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россети московский регион, люберцы, московская область (подмосковье), москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы