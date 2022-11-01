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В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области - РИА Новости, 08.11.2022
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В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области
В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области
Энергетики Москвы повысят надежность электроснабжения востока столицы и восточных районов Московской области, сообщает пресс-служба столичного комплекса... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-01T11:41
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люберцы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Энергетики Москвы повысят надежность электроснабжения востока столицы и восточных районов Московской области, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."До конца года "Россети Московский регион" планируют завершить строительство новых линий электропередачи в промзоне "Руднево" на границе с городским округом Люберцы Московской области. Общая длина кабельных линий составит около 17 километров. Модернизация сети позволит повысить качество электроснабжения и обеспечить подключение новых потребителей в столичных районах Некрасовка, Новокосино, микрорайоне Кожухово и в подмосковных городах Балашихе, Реутове и Люберцах. На этих территориях проживают более миллиона человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего построят шесть кабельных линий 110 кВ. Они будут запитаны от подстанции 500 кВ "Каскадная"."Уже завершена прокладка кабеля, специалисты приступили к строительству переходных пунктов. Трассы линий проходят через насыщенные коммуникациями участки, потому часть работ выполнятся методом горизонтально-направленного бурения", - дополняется в сообщении.Уточняется, что подстанция 500 кВ "Каскадная" – часть московского энергокольца, важный энергообъект, обеспечивающий соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов РФ, надежность электроснабжения Московской энергосистемы.
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россети московский регион, люберцы, московская область (подмосковье), москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россети Московский регион, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
11:41 01.11.2022 (обновлено: 15:01 08.11.2022)
 

В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭнергетические объекты
Энергетические объекты - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Энергетические объекты
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Энергетики Москвы повысят надежность электроснабжения востока столицы и восточных районов Московской области, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"До конца года "Россети Московский регион" планируют завершить строительство новых линий электропередачи в промзоне "Руднево" на границе с городским округом Люберцы Московской области. Общая длина кабельных линий составит около 17 километров. Модернизация сети позволит повысить качество электроснабжения и обеспечить подключение новых потребителей в столичных районах Некрасовка, Новокосино, микрорайоне Кожухово и в подмосковных городах Балашихе, Реутове и Люберцах. На этих территориях проживают более миллиона человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего построят шесть кабельных линий 110 кВ. Они будут запитаны от подстанции 500 кВ "Каскадная".
"Уже завершена прокладка кабеля, специалисты приступили к строительству переходных пунктов. Трассы линий проходят через насыщенные коммуникациями участки, потому часть работ выполнятся методом горизонтально-направленного бурения", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что подстанция 500 кВ "Каскадная" – часть московского энергокольца, важный энергообъект, обеспечивающий соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов РФ, надежность электроснабжения Московской энергосистемы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссети Московский регионЛюберцыМосковская область (Подмосковье)МоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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