https://ria.ru/20221101/energosnabzhenie-1829975630.html
В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области
В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве повысят надежность электроснабжения востока города и области
Энергетики Москвы повысят надежность электроснабжения востока столицы и восточных районов Московской области, сообщает пресс-служба столичного комплекса... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-01T11:41
2022-11-01T11:41
2022-11-08T15:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
россети московский регион
люберцы
московская область (подмосковье)
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d9acbc0168aea339abbc0a202ed3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Энергетики Москвы повысят надежность электроснабжения востока столицы и восточных районов Московской области, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."До конца года "Россети Московский регион" планируют завершить строительство новых линий электропередачи в промзоне "Руднево" на границе с городским округом Люберцы Московской области. Общая длина кабельных линий составит около 17 километров. Модернизация сети позволит повысить качество электроснабжения и обеспечить подключение новых потребителей в столичных районах Некрасовка, Новокосино, микрорайоне Кожухово и в подмосковных городах Балашихе, Реутове и Люберцах. На этих территориях проживают более миллиона человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего построят шесть кабельных линий 110 кВ. Они будут запитаны от подстанции 500 кВ "Каскадная"."Уже завершена прокладка кабеля, специалисты приступили к строительству переходных пунктов. Трассы линий проходят через насыщенные коммуникациями участки, потому часть работ выполнятся методом горизонтально-направленного бурения", - дополняется в сообщении.Уточняется, что подстанция 500 кВ "Каскадная" – часть московского энергокольца, важный энергообъект, обеспечивающий соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов РФ, надежность электроснабжения Московской энергосистемы.
https://realty.ria.ru/20221027/graffiti-1826968738.html
люберцы
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_445ec10a1efa727b6eaa44208091cf62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россети московский регион, люберцы, московская область (подмосковье), москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россети Московский регион, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы