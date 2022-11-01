В центре и на севере Украины ввели ограничения на электропотребление
"Укрэнерго" сообщила об ограничениях на электропотребление в центре и на севере Украины
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Государственная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о введении ограничений на электропотребление в центральных и северных регионах Украины из-за российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.
В понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральных сетей энергосистемы, из-за этого в стране с понедельника начинают применяться графики аварийных отключений электричества.
"Сегодня с 6.00 (7.00 мск - ред.) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
По информации компании, временные контролируемые ограничения нужны для снижения нагрузки на сети и предотвращения повторных аварий.
"Это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", - отметили в "Укрэнерго".
В Полтавской областной военной администрации сообщили, что уже с утра вторника в регионе применены аварийные отключения электроэнергии. Об отключениях света в течение дня предупредили также в мэрии Киева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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