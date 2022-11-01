https://ria.ru/20221101/energiya-1828332335.html

В центре и на севере Украины ввели ограничения на электропотребление

В центре и на севере Украины ввели ограничения на электропотребление - РИА Новости, 01.11.2022

В центре и на севере Украины ввели ограничения на электропотребление

Государственная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о введении ограничений на электропотребление в центральных и северных регионах Украины из-за... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:45

2022-11-01T10:45

2022-11-01T10:45

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Государственная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о введении ограничений на электропотребление в центральных и северных регионах Украины из-за российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.В понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральных сетей энергосистемы, из-за этого в стране с понедельника начинают применяться графики аварийных отключений электричества."Сегодня с 6.00 (7.00 мск - ред.) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.По информации компании, временные контролируемые ограничения нужны для снижения нагрузки на сети и предотвращения повторных аварий."Это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", - отметили в "Укрэнерго".В Полтавской областной военной администрации сообщили, что уже с утра вторника в регионе применены аварийные отключения электроэнергии. Об отключениях света в течение дня предупредили также в мэрии Киева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221101/kiev-1828325069.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, укрэнерго