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Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду - РИА Новости, 01.11.2022
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Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду
Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду - РИА Новости, 01.11.2022
Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электроэнергии. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:42
2022-11-01T15:42
майя санду
вадим красносельский
молдавия
румыния
кишинев
молдовагаз
газпром
экономика
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электроэнергии."Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьезная", - заявила Санду, выступая перед парламентом Румынии.По ее словам, "Газпром" вдвое сократил объем газа, поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины тоже прекратились, поэтому обеспечение страны энергоресурсами становится ежедневной задачей властей."Несмотря на то, что мы прилагаем серьезные усилия для экономии, а правительство Кишинева пытается помочь людям с низкими доходами, расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода. Эта энергетическая уязвимость порождает политический шантаж и вмешательство в демократию, внутреннюю и внешнюю политику", - подчеркнула Санду.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221031/ekonomiya-1828056842.html
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майя санду, вадим красносельский, молдавия, румыния, кишинев, молдовагаз, газпром, экономика, в мире
Майя Санду, Вадим Красносельский, Молдавия, Румыния, Кишинев, Молдовагаз, Газпром, Экономика, В мире
15:42 01.11.2022
 
Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду

Санду: Молдавия переживает серьезный кризис и рискует остаться без газа и света зимой

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Газовая конфорка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электроэнергии.
"Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьезная", - заявила Санду, выступая перед парламентом Румынии.
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По ее словам, "Газпром" вдвое сократил объем газа, поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины тоже прекратились, поэтому обеспечение страны энергоресурсами становится ежедневной задачей властей.
"Несмотря на то, что мы прилагаем серьезные усилия для экономии, а правительство Кишинева пытается помочь людям с низкими доходами, расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода. Эта энергетическая уязвимость порождает политический шантаж и вмешательство в демократию, внутреннюю и внешнюю политику", - подчеркнула Санду.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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Майя СандуВадим КрасносельскийМолдавияРумынияКишиневМолдовагазГазпромЭкономикаВ мире
 
 
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