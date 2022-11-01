https://ria.ru/20221101/elektroenergiya-1828430430.html

Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду

Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду - РИА Новости, 01.11.2022

Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электроэнергии. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:42

2022-11-01T15:42

2022-11-01T15:42

майя санду

вадим красносельский

молдавия

румыния

кишинев

молдовагаз

газпром

экономика

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электроэнергии."Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьезная", - заявила Санду, выступая перед парламентом Румынии.По ее словам, "Газпром" вдвое сократил объем газа, поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины тоже прекратились, поэтому обеспечение страны энергоресурсами становится ежедневной задачей властей."Несмотря на то, что мы прилагаем серьезные усилия для экономии, а правительство Кишинева пытается помочь людям с низкими доходами, расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода. Эта энергетическая уязвимость порождает политический шантаж и вмешательство в демократию, внутреннюю и внешнюю политику", - подчеркнула Санду.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221031/ekonomiya-1828056842.html

https://ria.ru/20221029/moldaviya-1827783256.html

молдавия

румыния

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

майя санду, вадим красносельский, молдавия, румыния, кишинев, молдовагаз, газпром, экономика, в мире