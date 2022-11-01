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В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/elektrichestvo-1828321806.html
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 01.11.2022
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
В Полтавской области Украины вводят аварийные отключения электричества для всех потребителей, почасовые отключения в регионе применятся не будут, сообщил глава... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:55
2022-11-01T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Полтавской области Украины вводят аварийные отключения электричества для всех потребителей, почасовые отключения в регионе применятся не будут, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.Ночью Лунин в своем Telegram-канале сообщил о звуках взрывов в Полтаве. На одном из объектов произошел пожар, на каком именно, он не уточнил."С утра в Полтавской области применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все десять очередей (потребителей - ред.). Почасовые отключения сегодня не применялись", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила в понедельник о повреждении оборудования магистральных сетей украинской энергосистемы, из-за этого на Украине начинают применяться графики аварийных отключений электричества.Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В ряде регионов были экстренно введены графики отключения потребителей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
09:55 01.11.2022
 
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества для всех потребителей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Полтавской области Украины вводят аварийные отключения электричества для всех потребителей, почасовые отключения в регионе применятся не будут, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Ночью Лунин в своем Telegram-канале сообщил о звуках взрывов в Полтаве. На одном из объектов произошел пожар, на каком именно, он не уточнил.
"С утра в Полтавской области применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все десять очередей (потребителей - ред.). Почасовые отключения сегодня не применялись", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила в понедельник о повреждении оборудования магистральных сетей украинской энергосистемы, из-за этого на Украине начинают применяться графики аварийных отключений электричества.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В ряде регионов были экстренно введены графики отключения потребителей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины Удары по объектам инфраструктуры Украины
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