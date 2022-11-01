https://ria.ru/20221101/elektrichestvo-1828321806.html

В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 01.11.2022

В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

В Полтавской области Украины вводят аварийные отключения электричества для всех потребителей, почасовые отключения в регионе применятся не будут, сообщил глава... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:55

2022-11-01T09:55

2022-11-01T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Полтавской области Украины вводят аварийные отключения электричества для всех потребителей, почасовые отключения в регионе применятся не будут, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.Ночью Лунин в своем Telegram-канале сообщил о звуках взрывов в Полтаве. На одном из объектов произошел пожар, на каком именно, он не уточнил."С утра в Полтавской области применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все десять очередей (потребителей - ред.). Почасовые отключения сегодня не применялись", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила в понедельник о повреждении оборудования магистральных сетей украинской энергосистемы, из-за этого на Украине начинают применяться графики аварийных отключений электричества.Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В ряде регионов были экстренно введены графики отключения потребителей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, полтавская область, украина