https://ria.ru/20221101/ekaterinburg-1828448434.html

В Екатеринбурге открыли транспортно-логистический центр "Уральский"

В Екатеринбурге открыли транспортно-логистический центр "Уральский" - РИА Новости, 01.11.2022

В Екатеринбурге открыли транспортно-логистический центр "Уральский"

Крупнейший в УрФО транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Уральский" открыли во вторник в Екатеринбурге, ожидается, что его грузооборот к 2030 году достигнет 30... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:37

2022-11-01T16:37

2022-11-01T16:37

экономика

виталий савельев

игорь левитин

евгений куйвашев

свердловская область

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Крупнейший в УрФО транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Уральский" открыли во вторник в Екатеринбурге, ожидается, что его грузооборот к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн, сообщает департамент информационной политики региона."Для Минтранса РФ открытие новых логистических маршрутов, реализация новых востребованных инфраструктурных решений – один из приоритетов. ТЛЦ позволит предоставить грузовладельцам качественный сервис, соответствующий мировым стандартам. Он напрямую влияет на рост конкурентоспособности и промышленной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса РФ Виталия Савельева, который по видеоконференцсвязи дал разрешение на прием центром первого железнодорожного состава.Как добавил на открытии помощник президента России Игорь Левитин, новый хаб будет обеспечивать обработку и распределение грузов на качественно новом, современном уровне. По его словам, из подобных транспортно-логистических центров, которые помогут перерабатывать грузы в контейнерах, должен будет состоять Восточный полигон.По информации департамента, мультимодальный транспортно-логистический центр расположен на площади более 130 гектаров в непосредственной близости от ключевых транспортных магистралей. ТЛЦ включает четыре километровых приемоотправочных линии и 10 выставочных путей в парке накопления и сортировки. На этой площадке будут приниматься поезда с контейнерами и формироваться новые для отправки, также на ней будет работать пункт таможенного оформления. Ожидается, что грузооборот ТЛЦ к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн.Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в дальнейшем планируется запустить вторую и третью очередь логистического центра. В общей сложности инвестиции в проект оценивается в более чем 12 миллиардов рублей. Полностью завершить проект предполагается в 2024 году.

https://realty.ria.ru/20221013/logopark-1823593335.html

https://realty.ria.ru/20220825/etalon-1812057884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, виталий савельев, игорь левитин, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, россия