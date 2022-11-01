В Екатеринбурге открыли транспортно-логистический центр "Уральский"
В Екатеринбурге открыли крупнейший на Урале транспортно-логистический центр
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Крупнейший в УрФО транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Уральский" открыли во вторник в Екатеринбурге, ожидается, что его грузооборот к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн, сообщает департамент информационной политики региона.
"Для Минтранса РФ открытие новых логистических маршрутов, реализация новых востребованных инфраструктурных решений – один из приоритетов. ТЛЦ позволит предоставить грузовладельцам качественный сервис, соответствующий мировым стандартам. Он напрямую влияет на рост конкурентоспособности и промышленной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса РФ Виталия Савельева, который по видеоконференцсвязи дал разрешение на прием центром первого железнодорожного состава.
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Как добавил на открытии помощник президента России Игорь Левитин, новый хаб будет обеспечивать обработку и распределение грузов на качественно новом, современном уровне. По его словам, из подобных транспортно-логистических центров, которые помогут перерабатывать грузы в контейнерах, должен будет состоять Восточный полигон.
По информации департамента, мультимодальный транспортно-логистический центр расположен на площади более 130 гектаров в непосредственной близости от ключевых транспортных магистралей. ТЛЦ включает четыре километровых приемоотправочных линии и 10 выставочных путей в парке накопления и сортировки. На этой площадке будут приниматься поезда с контейнерами и формироваться новые для отправки, также на ней будет работать пункт таможенного оформления. Ожидается, что грузооборот ТЛЦ к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн.
Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в дальнейшем планируется запустить вторую и третью очередь логистического центра. В общей сложности инвестиции в проект оценивается в более чем 12 миллиардов рублей. Полностью завершить проект предполагается в 2024 году.
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