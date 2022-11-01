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В Воронежской области три человека погибли в ДТП с двумя грузовиками - РИА Новости, 01.11.2022
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В Воронежской области три человека погибли в ДТП с двумя грузовиками
В Воронежской области три человека погибли в ДТП с двумя грузовиками - РИА Новости, 01.11.2022
В Воронежской области три человека погибли в ДТП с двумя грузовиками
Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:06
2022-11-01T11:06
происшествия
авто
воронежская область
павловский район
павловск
россия
дтп
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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД по региону.Авария произошла около 22.20 мск в Павловском районе на 660-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, 18-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в проезде грузовому автомобилю DAF с полуприцепом, от удара тягач столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом."В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" и его пассажиры, 24-летний местный житель и 21-летняя жительница города Павловск, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - информирует полиция.Пассажиры легковушки, 18-летний парень и 18-летняя девушка, с травмами были доставлены в больницу.По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, авто, воронежская область, павловский район, павловск, россия, дтп
Происшествия, Авто, Воронежская область, Павловский район, Павловск, Россия, ДТП
11:06 01.11.2022
 
В Воронежской области три человека погибли в ДТП с двумя грузовиками

В Воронежской области трое погибли, двое ранены в ДТП с участием грузовиков и легковушки

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramМесто ДТП в Павловском районе на 660 км автодороги М-4 "Дон"
Место ДТП в Павловском районе на 660 км автодороги М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
Место ДТП в Павловском районе на 660 км автодороги М-4 "Дон"
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД по региону.
Авария произошла около 22.20 мск в Павловском районе на 660-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, 18-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в проезде грузовому автомобилю DAF с полуприцепом, от удара тягач столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом.
© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramМесто ДТП в Павловском районе на 660 км автодороги М-4 "Дон"
Место ДТП в Павловском районе на 660 км автодороги М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
Место ДТП в Павловском районе на 660 км автодороги М-4 "Дон"
"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" и его пассажиры, 24-летний местный житель и 21-летняя жительница города Павловск, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - информирует полиция.
Пассажиры легковушки, 18-летний парень и 18-летняя девушка, с травмами были доставлены в больницу.
По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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