https://ria.ru/20221101/dtp-1828330945.html

В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил школьницу

В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил школьницу - РИА Новости, 01.11.2022

В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил школьницу

Пьяный водитель сбил четырех школьников на обочине в Кировской области, одна девочка погибла, мальчик в реанимации, сообщил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:37

2022-11-01T10:37

2022-11-01T10:37

происшествия

александр соколов

кировская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Пьяный водитель сбил четырех школьников на обочине в Кировской области, одна девочка погибла, мальчик в реанимации, сообщил глава региона Александр Соколов.По данным ГИБДД региона, 31 октября в 20.30 в Пижанском районе на 172-м километре автодороги "Киров - Советск - Яранск" водитель ВАЗ–2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выполняя опережение по правой обочине грузового автомобиля, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов. В результате происшествия 14-летняя девочка – пешеход погибла на месте ДТП, 13-летний мальчик – пешеход получил травмы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).Губернатор региона Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки и пообещал оказать финансовую помощь ее семье. "Пострадавшему школьнику сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь в Пижанской ЦРБ. Наш минздрав держит лечение на контроле", - написал губернатор в своём Telegram-канале.Он подчеркнул, что необходимо усилить работу по безопасности на дорогах, особенно, в вечернее время. "Нужны массовые проверки состояния водителей за рулем, наличия водительских прав и документов, исправности транспортных средств. Во всех городах и районах нужно провести комиссии по безопасности дорожного движения — определить комплекс мер для борьбы с нарушителями. На дорогах должен быть порядок", - заявил губернатор Кировской области.

https://ria.ru/20221031/dtp-1828023279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, александр соколов, кировская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)