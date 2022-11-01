В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил школьницу
В Кировской области пьяный водитель выехал на обочину и насмерть сбил школьницу
Полицейский. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Пьяный водитель сбил четырех школьников на обочине в Кировской области, одна девочка погибла, мальчик в реанимации, сообщил глава региона Александр Соколов.
По данным ГИБДД региона, 31 октября в 20.30 в Пижанском районе на 172-м километре автодороги "Киров - Советск - Яранск" водитель ВАЗ–2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выполняя опережение по правой обочине грузового автомобиля, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов. В результате происшествия 14-летняя девочка – пешеход погибла на месте ДТП, 13-летний мальчик – пешеход получил травмы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Губернатор региона Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки и пообещал оказать финансовую помощь ее семье. "Пострадавшему школьнику сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь в Пижанской ЦРБ. Наш минздрав держит лечение на контроле", - написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что необходимо усилить работу по безопасности на дорогах, особенно, в вечернее время. "Нужны массовые проверки состояния водителей за рулем, наличия водительских прав и документов, исправности транспортных средств. Во всех городах и районах нужно провести комиссии по безопасности дорожного движения — определить комплекс мер для борьбы с нарушителями. На дорогах должен быть порядок", - заявил губернатор Кировской области.