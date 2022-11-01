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В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой - РИА Новости, 01.11.2022
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В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой
В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой - РИА Новости, 01.11.2022
В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой
Передвижения и досмотры судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", которые были осуществлены после приостановки участия РФ в сделке, являются временной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:57
2022-11-01T19:18
россия
оон
турция
в мире
украина
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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Передвижения и досмотры судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", которые были осуществлены после приостановки участия РФ в сделке, являются временной и чрезвычайной мерой, сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла."Секретариат ООН вновь заявляет, что движение и инспекции (судов – ред.), осуществленные после того, как Российская Федерация приостановила свое участие в мероприятиях в Совместном координационном центре, являются мерой временной и чрезвычайной", - говорится в ее комментарии.По ее словам, во вторник инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту отбывающих с Украины судов.
https://ria.ru/20221101/suda-1828427316.html
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россия, оон, турция, в мире, украина
Россия, ООН, Турция, В мире, Украина
18:57 01.11.2022 (обновлено: 19:18 01.11.2022)
 
В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой

В ООН назвали передвижение и досмотры судов в СКЦ временной и чрезвычайной мерой

© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно OCEAN LION в порту Черноморска
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно OCEAN LION в порту Черноморска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 ноя - РИА Новости. Передвижения и досмотры судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", которые были осуществлены после приостановки участия РФ в сделке, являются временной и чрезвычайной мерой, сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла.
"Секретариат ООН вновь заявляет, что движение и инспекции (судов – ред.), осуществленные после того, как Российская Федерация приостановила свое участие в мероприятиях в Совместном координационном центре, являются мерой временной и чрезвычайной", - говорится в ее комментарии.
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
15:31
Три судна идут с Украины по коридору в Черном море во вторник
По ее словам, во вторник инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту отбывающих с Украины судов.
 
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