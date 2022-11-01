https://ria.ru/20221101/dosmotry-1828493249.html
В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой
В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой - РИА Новости, 01.11.2022
В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой
Передвижения и досмотры судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", которые были осуществлены после приостановки участия РФ в сделке, являются временной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:57
2022-11-01T18:57
2022-11-01T19:18
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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Передвижения и досмотры судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", которые были осуществлены после приостановки участия РФ в сделке, являются временной и чрезвычайной мерой, сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла."Секретариат ООН вновь заявляет, что движение и инспекции (судов – ред.), осуществленные после того, как Российская Федерация приостановила свое участие в мероприятиях в Совместном координационном центре, являются мерой временной и чрезвычайной", - говорится в ее комментарии.По ее словам, во вторник инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту отбывающих с Украины судов.
https://ria.ru/20221101/suda-1828427316.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:57 01.11.2022 (обновлено: 19:18 01.11.2022)
В ООН назвали досмотры судов в СКЦ чрезвычайно мерой
В ООН назвали передвижение и досмотры судов в СКЦ временной и чрезвычайной мерой