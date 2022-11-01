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В Китае за 9 месяцев введено в работу более 2300 км новых железных дорог - РИА Новости, 01.11.2022
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В Китае за 9 месяцев введено в работу более 2300 км новых железных дорог
В Китае за 9 месяцев введено в работу более 2300 км новых железных дорог - РИА Новости, 01.11.2022
В Китае за 9 месяцев введено в работу более 2300 км новых железных дорог
По данным железнодорожного оператора Китая за первые три квартала этого года по всей стране было введено в эксплуатацию в общей сложности 2381 километр новых... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:12
2022-11-01T14:12
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным железнодорожного оператора Китая за первые три квартала этого года по всей стране было введено в эксплуатацию в общей сложности 2381 километр новых железнодорожных линий.Эта цифра включает в себя 1198 километров новых высокоскоростных ж/д линий, сообщили в понедельник в компании China State Railway Group Co., Ltd.За указанный период объем инвестиций в основные фонды в железнодорожном секторе страны составил 475 миллиардов юаней (66,19 миллиарда долларов).По данным министерства транспорта КНР, в 2022 году Китай планирует построить более 3300 километров новых ж/д линий. К концу 2021 года эксплуатационная протяженность сети высокоскоростных железных дорог Китая превысила 40 тысяч километров.
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китай, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии
14:12 01.11.2022
 

В Китае за 9 месяцев введено в работу более 2300 км новых железных дорог

© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Pixabay / NickyPe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным железнодорожного оператора Китая за первые три квартала этого года по всей стране было введено в эксплуатацию в общей сложности 2381 километр новых железнодорожных линий.
Эта цифра включает в себя 1198 километров новых высокоскоростных ж/д линий, сообщили в понедельник в компании China State Railway Group Co., Ltd.
За указанный период объем инвестиций в основные фонды в железнодорожном секторе страны составил 475 миллиардов юаней (66,19 миллиарда долларов).
По данным министерства транспорта КНР, в 2022 году Китай планирует построить более 3300 километров новых ж/д линий. К концу 2021 года эксплуатационная протяженность сети высокоскоростных железных дорог Китая превысила 40 тысяч километров.
Цинхай-Тибетская железная дорога - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:36Россия-Китай: Главное
Китайские железные дороги внедряют инновации
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономикаТехнологии
 
 
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