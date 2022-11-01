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Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/donetsk-1828375018.html
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:48
2022-11-01T12:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.12 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.57 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.20 по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 11.55 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221101/oruzhie-1828108266.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:48 01.11.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов чуть больше чем за 20 минут

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.12 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 11.57 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.20 по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 11.55 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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