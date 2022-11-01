Рейтинг@Mail.ru
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20221101/diktant-1828333005.html
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте - РИА Новости, 01.11.2022
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте
Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" в седьмой раз состоится в Ростовской области с 3 по 8 ноября, сообщает правительство... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:48
2022-11-01T10:48
ростовская область
общество
россия
ростовская область
игорь гуськов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150076/42/1500764232_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_b04fca6af8583071499880ce3486cfb4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" в седьмой раз состоится в Ростовской области с 3 по 8 ноября, сообщает правительство региона.Диктант пройдет в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей."Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран. Уже с 2016 года дончане активно участвуют в диктанте. К примеру, в прошлом году количество участников возросло до 53 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что основная задача диктанта заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих Россию. "Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, что особенно важно в сегодняшнее непростое время", - добавил Гуськов.Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет - из 30 вопросов: 20 - общих для всех; 10 - уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок - посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября.
https://ria.ru/20221007/festival-1822176350.html
https://ria.ru/20221001/pamyatnik-1820822092.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150076/42/1500764232_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_1f9bc1045d8db904b6764238a41214ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ростовская область, игорь гуськов
Ростовская область , Общество, Россия, Ростовская область, Игорь Гуськов
10:48 01.11.2022
 
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте

В Ростовской области с 3 по 8 ноября состоится седьмой Большой этнографический диктант

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" в седьмой раз состоится в Ростовской области с 3 по 8 ноября, сообщает правительство региона.
Диктант пройдет в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей.
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
7 октября, 11:51Ростовская область
В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу"
"Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран. Уже с 2016 года дончане активно участвуют в диктанте. К примеру, в прошлом году количество участников возросло до 53 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что основная задача диктанта заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих Россию. "Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, что особенно важно в сегодняшнее непростое время", - добавил Гуськов.
Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет - из 30 вопросов: 20 - общих для всех; 10 - уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок - посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.
Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября.
Зинаида Ермольева, микробиолог, действительный член Академии медицинских наук СССР, создательница антибиотиков в СССР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:47
В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина
 
Ростовская областьОбществоРоссияРостовская областьИгорь Гуськов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала