https://ria.ru/20221101/diktant-1828333005.html
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте - РИА Новости, 01.11.2022
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте
Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" в седьмой раз состоится в Ростовской области с 3 по 8 ноября, сообщает правительство... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:48
2022-11-01T10:48
2022-11-01T10:48
ростовская область
общество
россия
ростовская область
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" в седьмой раз состоится в Ростовской области с 3 по 8 ноября, сообщает правительство региона.Диктант пройдет в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей."Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран. Уже с 2016 года дончане активно участвуют в диктанте. К примеру, в прошлом году количество участников возросло до 53 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что основная задача диктанта заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих Россию. "Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, что особенно важно в сегодняшнее непростое время", - добавил Гуськов.Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет - из 30 вопросов: 20 - общих для всех; 10 - уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок - посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября.
https://ria.ru/20221007/festival-1822176350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ростовская область, игорь гуськов
Ростовская область , Общество, Россия, Ростовская область, Игорь Гуськов
Ростовчан пригласили принять участие в Большом этнографическом диктанте
В Ростовской области с 3 по 8 ноября состоится седьмой Большой этнографический диктант
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" в седьмой раз состоится в Ростовской области с 3 по 8 ноября, сообщает правительство региона.
Диктант пройдет в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей.
"Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России
и зарубежных стран. Уже с 2016 года дончане активно участвуют в диктанте. К примеру, в прошлом году количество участников возросло до 53 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова
. Он отметил, что основная задача диктанта заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих Россию. "Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, что особенно важно в сегодняшнее непростое время", - добавил Гуськов.
Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет - из 30 вопросов: 20 - общих для всех; 10 - уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок - посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.
Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября.