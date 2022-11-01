https://ria.ru/20221101/chteniya-1828367504.html

Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях

Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях - РИА Новости, 01.11.2022

Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях

Вопросы преемственности исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях, которые проходят в Российской академии живописи, ваяния и зодчества... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:39

2022-11-01T12:39

2022-11-01T12:39

культура

новости культуры

илья глазунов

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

конференция

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вопросы преемственности исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях, которые проходят в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве, заявила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова."Продолжая сегодня нашу конференцию в стенах Академии Ильи Глазунова, мы еще и еще раз будем... обсуждать с нашими коллегами вопросы преемственности исторической памяти. Не зря наш президент говорит, что историческую память надо охранять. Потому что, действительно, она является национальным достоянием", — сказала Громова на международной конференции "Августейшие сестры Елизавета и Александра — подвиг милосердия" (XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения).Елисаветинское общество, по словам Громовой, будет сохранять историческую память и с помощью музеев и интернет-ресурсов."Мы стараемся все свои силы направить на то, чтобы были выпущены интересные издания, чтобы были максимально использованы интернет-ресурсы, чтобы функционировали новые музеи. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы лучшие примеры российской благотворительности стали всеобщим достоянием", — рассказала Громова.

https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, илья глазунов, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, конференция