https://ria.ru/20221101/chteniya-1828367504.html
Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях
Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях - РИА Новости, 01.11.2022
Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях
Вопросы преемственности исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях, которые проходят в Российской академии живописи, ваяния и зодчества... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:39
2022-11-01T12:39
2022-11-01T12:39
культура
новости культуры
илья глазунов
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
конференция
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вопросы преемственности исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях, которые проходят в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве, заявила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова."Продолжая сегодня нашу конференцию в стенах Академии Ильи Глазунова, мы еще и еще раз будем... обсуждать с нашими коллегами вопросы преемственности исторической памяти. Не зря наш президент говорит, что историческую память надо охранять. Потому что, действительно, она является национальным достоянием", — сказала Громова на международной конференции "Августейшие сестры Елизавета и Александра — подвиг милосердия" (XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения).Елисаветинское общество, по словам Громовой, будет сохранять историческую память и с помощью музеев и интернет-ресурсов."Мы стараемся все свои силы направить на то, чтобы были выпущены интересные издания, чтобы были максимально использованы интернет-ресурсы, чтобы функционировали новые музеи. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы лучшие примеры российской благотворительности стали всеобщим достоянием", — рассказала Громова.
https://ria.ru/20221101/nochiskusstv-1828336320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, илья глазунов, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, конференция
Культура, Новости культуры, Илья Глазунов, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Конференция
Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях
Вопросы исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Москве
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вопросы преемственности исторической памяти обсудят на Елисаветинско-Сергиевских чтениях, которые проходят в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве, заявила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
"Продолжая сегодня нашу конференцию в стенах Академии Ильи Глазунова, мы еще и еще раз будем... обсуждать с нашими коллегами вопросы преемственности исторической памяти. Не зря наш президент говорит, что историческую память надо охранять. Потому что, действительно, она является национальным достоянием", — сказала Громова на международной конференции "Августейшие сестры Елизавета и Александра — подвиг милосердия" (XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения).
Елисаветинское общество, по словам Громовой, будет сохранять историческую память и с помощью музеев и интернет-ресурсов.
"Мы стараемся все свои силы направить на то, чтобы были выпущены интересные издания, чтобы были максимально использованы интернет-ресурсы, чтобы функционировали новые музеи. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы лучшие примеры российской благотворительности стали всеобщим достоянием", — рассказала Громова.