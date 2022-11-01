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В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек - РИА Новости, 01.11.2022
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В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек
В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек - РИА Новости, 01.11.2022
В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек
Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в Чикаго во время празднования Хэллоуина, среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:09
2022-11-01T10:09
в мире
чикаго
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в Чикаго во время празднования Хэллоуина, среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.Как сообщил старший офицер полиции Чикаго Дэвид Браун, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжая мимо группы людей, собравшихся в популярном месте. Беспорядочная стрельба длилась всего несколько секунд. По предварительным данным речь идет о двух стрелявших.По данным полиции, как минимум 14 человек разных возрастов пострадали, включая трех несовершеннолетних в возрасте 3, 11 и 13 лет. Кроме того, один человек был сбит автомобилем. Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние некоторых оценивается как критическое.Мотивы стрелявших неизвестны, полиция Чикаго ведет расследование. Задержания по факту стрельбы не проводились.
https://ria.ru/20221101/toronto-1828314224.html
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в мире, чикаго
В мире, Чикаго
10:09 01.11.2022
 
В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек

В Чикаго при стрельбе из автомобиля во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек

© AP Photo / M. Spencer GreenАвтомобиль полиции Чикаго, США
Автомобиль полиции Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / M. Spencer Green
Автомобиль полиции Чикаго, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в Чикаго во время празднования Хэллоуина, среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.
Как сообщил старший офицер полиции Чикаго Дэвид Браун, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжая мимо группы людей, собравшихся в популярном месте. Беспорядочная стрельба длилась всего несколько секунд. По предварительным данным речь идет о двух стрелявших.
Полицейская машина в Торонто - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
09:13
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек
По данным полиции, как минимум 14 человек разных возрастов пострадали, включая трех несовершеннолетних в возрасте 3, 11 и 13 лет. Кроме того, один человек был сбит автомобилем. Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние некоторых оценивается как критическое.
Мотивы стрелявших неизвестны, полиция Чикаго ведет расследование. Задержания по факту стрельбы не проводились.
Полиция возле школы в Сент-Луисе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека
 
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