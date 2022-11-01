https://ria.ru/20221101/chikago-1828324074.html

В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек

В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек - РИА Новости, 01.11.2022

В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек

Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в Чикаго во время празднования Хэллоуина, среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:09

2022-11-01T10:09

2022-11-01T10:09

в мире

чикаго

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в Чикаго во время празднования Хэллоуина, среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.Как сообщил старший офицер полиции Чикаго Дэвид Браун, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжая мимо группы людей, собравшихся в популярном месте. Беспорядочная стрельба длилась всего несколько секунд. По предварительным данным речь идет о двух стрелявших.По данным полиции, как минимум 14 человек разных возрастов пострадали, включая трех несовершеннолетних в возрасте 3, 11 и 13 лет. Кроме того, один человек был сбит автомобилем. Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние некоторых оценивается как критическое.Мотивы стрелявших неизвестны, полиция Чикаго ведет расследование. Задержания по факту стрельбы не проводились.

https://ria.ru/20221101/toronto-1828314224.html

https://ria.ru/20221024/strelba-1826379765.html

чикаго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чикаго