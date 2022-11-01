https://ria.ru/20221101/chikago-1828324074.html
В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек
В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек - РИА Новости, 01.11.2022
В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек
Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в Чикаго во время празднования Хэллоуина, среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:09
2022-11-01T10:09
2022-11-01T10:09
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чикаго
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в Чикаго во время празднования Хэллоуина, среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.Как сообщил старший офицер полиции Чикаго Дэвид Браун, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжая мимо группы людей, собравшихся в популярном месте. Беспорядочная стрельба длилась всего несколько секунд. По предварительным данным речь идет о двух стрелявших.По данным полиции, как минимум 14 человек разных возрастов пострадали, включая трех несовершеннолетних в возрасте 3, 11 и 13 лет. Кроме того, один человек был сбит автомобилем. Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние некоторых оценивается как критическое.Мотивы стрелявших неизвестны, полиция Чикаго ведет расследование. Задержания по факту стрельбы не проводились.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чикаго
В Чикаго при стрельбе во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек
В Чикаго при стрельбе из автомобиля во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в Чикаго во время празднования Хэллоуина, среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает местный телеканал ABC7
со ссылкой на полицию.
Как сообщил старший офицер полиции Чикаго Дэвид Браун, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжая мимо группы людей, собравшихся в популярном месте. Беспорядочная стрельба длилась всего несколько секунд. По предварительным данным речь идет о двух стрелявших.
По данным полиции, как минимум 14 человек разных возрастов пострадали, включая трех несовершеннолетних в возрасте 3, 11 и 13 лет. Кроме того, один человек был сбит автомобилем. Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние некоторых оценивается как критическое.
Мотивы стрелявших неизвестны, полиция Чикаго ведет расследование. Задержания по факту стрельбы не проводились.