https://ria.ru/20221101/byudzhet-1828386996.html

Бюджет Вологодской области останется социально ориентированным

Бюджет Вологодской области останется социально ориентированным - РИА Новости, 01.11.2022

Бюджет Вологодской области останется социально ориентированным

Проект бюджета Вологодской области на 2023 год и два плановых периода внесен в Законодательное Собрание; как и прежде, бюджет останется социально... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:33

2022-11-01T13:33

2022-11-01T13:33

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

экономика

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ВОЛОГДА – 1 ноя, РИА Новости. Проект бюджета Вологодской области на 2023 год и два плановых периода внесен в Законодательное Собрание; как и прежде, бюджет останется социально ориентированным, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.Он отметил, что практически 60% от общего объема расходов – 74 миллиарда рублей – пойдут на сферы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта."Одно из самых важных решений – это повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Оно коснется абсолютно всех категорий. В целом за три года на эти цели будет направлено 13,8 миллиарда рублей", - привели в пресс-службе слова заместителя губернатора, начальника департамента финансов области Татьяны Голыгиной на представлении документа депутатам Заксобрания.В целом, объем доходов областного бюджета в 2023 году составит 106 миллиардов рублей, объем расходов – 125,8 миллиарда рублей."Расходная часть чуть ниже, чем в этом году, но это связано с тем, что снижается объем безвозмездных поступлений. Что касается расходов за счет собственных источников, то они составляют 106,9 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. На протяжении всех последних лет мы исполняли бюджет с профицитом, и поэтому смогли создать хорошую подушку безопасности, позволяющую сегодня уверенно формировать бюджет, который обеспечен реальными источниками финансирования", - отметила главный финансист региона.На реализацию государственных программ в сфере сельского хозяйства в 2023 году предусмотрено 4,4 миллиарда рублей. Бюджет развития составит свыше 32 миллиарда рублей. На региональный Дорожный фонд предполагается профинансировать в объеме 21,9 миллиарда рублей. Кроме того, в проекте запланированы средства на ежемесячные и единовременные выплаты мобилизованным. Расходы на софинансирование национальных проектов учтены в полном объеме. В трехлетнем периоде общий объем ассигнований на реализацию нацпроектов с учетом средств федерального бюджета составит 62,6 миллиарда рублей, в 2023 году на эти цели будет направлено свыше 25 миллиарда рублей."Несмотря на все сложности, перестройку экономики, постоянно вводимые ограничения, финансисты смогли сверстать стабильный сбалансированный бюджет. В его основу легли задачи по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, развитию региона, поддержке муниципалитетов, сохранению устойчивой бюджетной системы. Сейчас главный финансовый документ региона направлен в комитеты, где депутаты рассмотрят его более детально. Кроме того, Контрольно-счетная палата подготовит по проекту бюджета свое заключение. Также 16 ноября мы проведем публичные слушания, на которые пригласим общественность, для того чтобы более широко и открыто обсудить все параметры бюджета. На 23 ноября назначено первое чтение бюджета, ну а в декабре мы планируем принять его во втором чтении", – сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко.

https://ria.ru/20221018/zarplata-1824940260.html

https://ria.ru/20220909/obnovlenie-1815665676.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, экономика