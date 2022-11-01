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Экс-главу британского Минздрава отстранили от должности члена парламента - РИА Новости, 01.11.2022
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Экс-главу британского Минздрава отстранили от должности члена парламента
Экс-главу британского Минздрава отстранили от должности члена парламента - РИА Новости, 01.11.2022
Экс-главу британского Минздрава отстранили от должности члена парламента
Бывший глава британского минздрава во время пандемии Мэтт Хэнкок был отстранен от должности члена парламента от Консервативной партии из-за его решения... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:20
2022-11-01T16:24
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Бывший глава британского минздрава во время пандемии Мэтт Хэнкок был отстранен от должности члена парламента от Консервативной партии из-за его решения участвовать в британском реалити-шоу I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! ("Я знаменитость… Заберите меня отсюда!" - ред.), сообщил во вторник телеканал Sky News."После разговора с Мэттом Хэнкоком я обдумал ситуацию и считаю, что это достаточно серьезный вопрос для немедленного отстранения от должности", - цитирует телеканал координатора парламентской фракции консерваторов Саймона Харта.По словам близкого источника, Хэнкок не планирует продолжать службу в парламенте, поэтому участие в "самом просматриваемом шоу" является для него отличной возможностью "взаимодействовать с 12 миллионами британцев, которые включают (шоу) каждый вечер", передаёт телеканал.Как отмечает газета Daily Mail, он останется представлять свой избирательный округ в качестве независимого парламентария.Хэнкок теперь должен отправиться в Австралию, где по задумке программы будет жить в джунглях с другими известными участниками шоу и бороться за титул короля или королевы джунглей. Продюсеры согласились, что при срочных обстоятельствах он сможет связаться во своей командой в Британии, говорится в сообщении телеканала.Изначально Хэнкок отклонил предложение об участии в шоу из-за политической нестабильности в правительстве, однако после назначения Риши Сунака на должность премьер-министра пересмотрел своё решение, сообщает Sky News со ссылкой на источники.Консерваторы в его избирательном округе выразили недовольство этим решением. Представитель Даунинг-стрит отметил, что "в такое непростое для страны время члены парламента должны усердно работать на благо своих избирательных округов". Он отметил, что не располагает информацией о том, советовался ли Хэнкок перед принятием решения с Сунаком.Мэтт Хэнкок занимал должность главы минздрава с 2018 по 2021 год и покинул пост после нарушения антиковидных правил и романа с помощницей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/shou-1790093563.html
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риши сунак, австралия, великобритания, в мире
Риши Сунак, Австралия, Великобритания, В мире
16:20 01.11.2022 (обновлено: 16:24 01.11.2022)
 
Экс-главу британского Минздрава отстранили от должности члена парламента

Sky News: экс-главу британского Минздрава отстранили от партии из-за участия в реалити-шоу

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Бывший глава британского минздрава во время пандемии Мэтт Хэнкок был отстранен от должности члена парламента от Консервативной партии из-за его решения участвовать в британском реалити-шоу I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! ("Я знаменитость… Заберите меня отсюда!" - ред.), сообщил во вторник телеканал Sky News.
"После разговора с Мэттом Хэнкоком я обдумал ситуацию и считаю, что это достаточно серьезный вопрос для немедленного отстранения от должности", - цитирует телеканал координатора парламентской фракции консерваторов Саймона Харта.
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По словам близкого источника, Хэнкок не планирует продолжать службу в парламенте, поэтому участие в "самом просматриваемом шоу" является для него отличной возможностью "взаимодействовать с 12 миллионами британцев, которые включают (шоу) каждый вечер", передаёт телеканал.
Как отмечает газета Daily Mail, он останется представлять свой избирательный округ в качестве независимого парламентария.
Хэнкок теперь должен отправиться в Австралию, где по задумке программы будет жить в джунглях с другими известными участниками шоу и бороться за титул короля или королевы джунглей. Продюсеры согласились, что при срочных обстоятельствах он сможет связаться во своей командой в Британии, говорится в сообщении телеканала.
Изначально Хэнкок отклонил предложение об участии в шоу из-за политической нестабильности в правительстве, однако после назначения Риши Сунака на должность премьер-министра пересмотрел своё решение, сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Консерваторы в его избирательном округе выразили недовольство этим решением. Представитель Даунинг-стрит отметил, что "в такое непростое для страны время члены парламента должны усердно работать на благо своих избирательных округов". Он отметил, что не располагает информацией о том, советовался ли Хэнкок перед принятием решения с Сунаком.
Мэтт Хэнкок занимал должность главы минздрава с 2018 по 2021 год и покинул пост после нарушения антиковидных правил и романа с помощницей.
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