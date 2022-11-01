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Болсонару выступит с обращением по результатам выборов в Бразилии
Болсонару выступит с обращением по результатам выборов в Бразилии - РИА Новости, 01.11.2022
Болсонару выступит с обращением по результатам выборов в Бразилии
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, уступивший на выборах Луису Инасиу Луле да Силве, намерен выступить с обращением к гражданам в течение дня,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:50
2022-11-01T20:50
2022-11-01T20:50
в мире
жаир болсонару
бразилия
луис инасиу лула да силва
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МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, уступивший на выборах Луису Инасиу Луле да Силве, намерен выступить с обращением к гражданам в течение дня, сообщило местное издание R7."Президент Жаир Болсонару подтвердил репортеру Record TV Тиаго Ноласко, что во вторник он сделает заявление по результатам второго тура президентских выборов", - сообщило издание на своем сайте."Мы сейчас согласуем время (выступления - ред.), этим вопросом занимаются", - приводит издание цитату главы государства.Выступление Болсонару станет первым публичным обращением с воскресенья, когда он уступил во втором туре выборов бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве.
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в мире, жаир болсонару, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
Болсонару выступит с обращением по результатам выборов в Бразилии
Болсонару во вторник выступит с обращением по результатам выборов в Бразилии