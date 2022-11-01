https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828467366.html
СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС
СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС
Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник утром провел совещание с военными советниками, министром юстиции и командующим ВВС, однако до сих пор не выступил с РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:28
2022-11-01T17:28
2022-11-01T17:28
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник утром провел совещание с военными советниками, министром юстиции и командующим ВВС, однако до сих пор не выступил с заявлением после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, сообщает портал Globo.Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару уже 36 часов хранит молчание, тем самым нарушая традицию поздравлять одержавшего победу оппонента."В данный момент Жаир Болсонару проводит встречу во дворце Алворада с военными советниками, министром юстиции Андерсоном Торрешем, главой Генеральной адвокатуры Бруно Бьянко и экс-министром Брагой Нетто. Также присутствует командующий ВВС Карлос де Алмейда Баптиста Джуниор", - сообщает портал.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару.
https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828306576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС
Globo: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС Бразилии