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СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС - РИА Новости, 01.11.2022
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СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС
СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС
Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник утром провел совещание с военными советниками, министром юстиции и командующим ВВС, однако до сих пор не выступил с РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:28
2022-11-01T17:28
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник утром провел совещание с военными советниками, министром юстиции и командующим ВВС, однако до сих пор не выступил с заявлением после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, сообщает портал Globo.Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару уже 36 часов хранит молчание, тем самым нарушая традицию поздравлять одержавшего победу оппонента."В данный момент Жаир Болсонару проводит встречу во дворце Алворада с военными советниками, министром юстиции Андерсоном Торрешем, главой Генеральной адвокатуры Бруно Бьянко и экс-министром Брагой Нетто. Также присутствует командующий ВВС Карлос де Алмейда Баптиста Джуниор", - сообщает портал.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару.
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
17:28 01.11.2022
 
СМИ: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС

Globo: Болсонару провел совещание с военными советниками и командующим ВВС Бразилии

© AP Photo / Andre CoelhoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Andre Coelho
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник утром провел совещание с военными советниками, министром юстиции и командующим ВВС, однако до сих пор не выступил с заявлением после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, сообщает портал Globo.
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару уже 36 часов хранит молчание, тем самым нарушая традицию поздравлять одержавшего победу оппонента.
"В данный момент Жаир Болсонару проводит встречу во дворце Алворада с военными советниками, министром юстиции Андерсоном Торрешем, главой Генеральной адвокатуры Бруно Бьянко и экс-министром Брагой Нетто. Также присутствует командующий ВВС Карлос де Алмейда Баптиста Джуниор", - сообщает портал.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару.
Водители грузовиков перекрыли шоссе BR-101 в Бразилии, выступая в поддержку Жаира Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилия
 
 
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