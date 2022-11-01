https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828306576.html

СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару

СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару

Водители грузовиков перекрыли ряд дорог в 23 штатах Бразилии, выступая в поддержку проигравшего на выборах президента Жаира Болсонару, суд потребовал... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:24

2022-11-01T07:24

2022-11-01T09:23

в мире

жаир болсонару

авто

луис инасиу лула да силва

бразилия

сан-паулу (город)

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БРАЗИЛИА, 1 ноя - РИА Новости. Водители грузовиков перекрыли ряд дорог в 23 штатах Бразилии, выступая в поддержку проигравшего на выборах президента Жаира Болсонару, суд потребовал разблокировать дороги, сообщает новостной портал G1.По мнению суда, есть факт злоупотребления правом людей на собрания, поскольку оно навредило важным аспектам жизни общества.По данным портала, перекрытие дорог, в частности, привело к отмене нескольких рейсов в одном из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. Последний до сих пор не дал комментариев по итогам голосования.

https://ria.ru/20221031/bolsonaru-1827989580.html

бразилия

сан-паулу (город)

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в мире, жаир болсонару, авто, луис инасиу лула да силва, бразилия, сан-паулу (город)