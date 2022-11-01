07:24 01.11.2022 (обновлено: 09:23 01.11.2022)
СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару
G1: в 23 штатах Бразилии водители грузовиков перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару
© AFP 2022 / Anderson CoelhoВодители грузовиков перекрыли шоссе BR-101 в Бразилии, выступая в поддержку Жаира Болсонару
Водители грузовиков перекрыли шоссе BR-101 в Бразилии, выступая в поддержку Жаира Болсонару
БРАЗИЛИА, 1 ноя - РИА Новости. Водители грузовиков перекрыли ряд дорог в 23 штатах Бразилии, выступая в поддержку проигравшего на выборах президента Жаира Болсонару, суд потребовал разблокировать дороги, сообщает новостной портал G1.
"Большинство членов Верховного федерального суда сегодня ночью подтвердили решение, дающее распоряжение федеральной дорожной полиции и военной полиции разблокировать дороги, незаконно перекрытые манифестантами в поддержку президента Жаира Болсонару", - отмечает СМИ.
По мнению суда, есть факт злоупотребления правом людей на собрания, поскольку оно навредило важным аспектам жизни общества.
По данным портала, перекрытие дорог, в частности, привело к отмене нескольких рейсов в одном из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. Последний до сих пор не дал комментариев по итогам голосования.