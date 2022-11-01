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СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару - РИА Новости, 01.11.2022
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СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару
СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару
Водители грузовиков перекрыли ряд дорог в 23 штатах Бразилии, выступая в поддержку проигравшего на выборах президента Жаира Болсонару, суд потребовал... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:24
2022-11-01T09:23
в мире
жаир болсонару
авто
луис инасиу лула да силва
бразилия
сан-паулу (город)
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БРАЗИЛИА, 1 ноя - РИА Новости. Водители грузовиков перекрыли ряд дорог в 23 штатах Бразилии, выступая в поддержку проигравшего на выборах президента Жаира Болсонару, суд потребовал разблокировать дороги, сообщает новостной портал G1.По мнению суда, есть факт злоупотребления правом людей на собрания, поскольку оно навредило важным аспектам жизни общества.По данным портала, перекрытие дорог, в частности, привело к отмене нескольких рейсов в одном из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. Последний до сих пор не дал комментариев по итогам голосования.
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в мире, жаир болсонару, авто, луис инасиу лула да силва, бразилия, сан-паулу (город)
В мире, Жаир Болсонару, Авто, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Сан-Паулу (город)
07:24 01.11.2022 (обновлено: 09:23 01.11.2022)
 
СМИ: в Бразилии дальнобойщики перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару

G1: в 23 штатах Бразилии водители грузовиков перекрыли ряд дорог в поддержку Болсонару

© AFP 2022 / Anderson CoelhoВодители грузовиков перекрыли шоссе BR-101 в Бразилии, выступая в поддержку Жаира Болсонару
Водители грузовиков перекрыли шоссе BR-101 в Бразилии, выступая в поддержку Жаира Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / Anderson Coelho
Водители грузовиков перекрыли шоссе BR-101 в Бразилии, выступая в поддержку Жаира Болсонару
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 1 ноя - РИА Новости. Водители грузовиков перекрыли ряд дорог в 23 штатах Бразилии, выступая в поддержку проигравшего на выборах президента Жаира Болсонару, суд потребовал разблокировать дороги, сообщает новостной портал G1.
"Большинство членов Верховного федерального суда сегодня ночью подтвердили решение, дающее распоряжение федеральной дорожной полиции и военной полиции разблокировать дороги, незаконно перекрытые манифестантами в поддержку президента Жаира Болсонару", - отмечает СМИ.
По мнению суда, есть факт злоупотребления правом людей на собрания, поскольку оно навредило важным аспектам жизни общества.
По данным портала, перекрытие дорог, в частности, привело к отмене нескольких рейсов в одном из крупнейших аэропортов Бразилии Сан-Паулу.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. Последний до сих пор не дал комментариев по итогам голосования.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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В миреЖаир БолсонаруАвтоЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияСан-Паулу (город)
 
 
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