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Специалисты завершили благоустройство 12-го микрорайона в Люблино в Москве - РИА Новости, 08.11.2022
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Специалисты завершили благоустройство 12-го микрорайона в Люблино в Москве
Специалисты завершили благоустройство 12-го микрорайона в Люблино в Москве - РИА Новости, 08.11.2022
Специалисты завершили благоустройство 12-го микрорайона в Люблино в Москве
Комплексное благоустройство 12-го микрорайона в Люблино на юго-востоке столицы завершилось, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-01T16:19
2022-11-08T14:24
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комплексное благоустройство 12-го микрорайона в Люблино на юго-востоке столицы завершилось, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."В этом году в рамках программы "Мой район" в районе Люблино на юго-востоке столицы привели в порядок квартал в границах улиц Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк. В жилой застройке квартала проживают почти 8,5 тысяч горожан", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что благодаря комплексному благоустройству специалисты создали комфортную пешеходную связь на пересечении районов Люблино и Марьино и привели в порядок восемь дворовых территорий в 12-м микрорайоне Люблино.Так, специалисты обновили покрытие дорожек и проложили новые, расширили игровые зоны для детей – теперь в квартале 22 детские площадки с качалками, балансирами, "песочными фермами" и большими игровыми комплексами. Помимо этого, они оборудовали современными тренажерами девять спортивных площадок, обустроили две площадки для выгула и дрессировки собак, сделали удобные зоны тихого отдыха. На территории установили более 150 энергоэффективных фонарей, привели в порядок газоны и высадили клены, дубы, сосны, пихты и другие деревья и кустарники.В пресс-службе уточнили, что работы этого года стали продолжением проекта комплексного благоустройства, реализованного в 2021 году. Год назад привели в порядок часть пешеходной зоны 12-го микрорайона, находящуюся в районе Марьино, и квартал в границах улиц Марьинский парк, Краснодарская и Маршала Кожедуба, в том числе 11 дворовых территорий.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
16:19 01.11.2022 (обновлено: 14:24 08.11.2022)
 

Специалисты завершили благоустройство 12-го микрорайона в Люблино в Москве

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБлагоустройство 12-го микрорайона в Люблино в Москве
Благоустройство 12-го микрорайона в Люблино в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Благоустройство 12-го микрорайона в Люблино в Москве
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комплексное благоустройство 12-го микрорайона в Люблино на юго-востоке столицы завершилось, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"В этом году в рамках программы "Мой район" в районе Люблино на юго-востоке столицы привели в порядок квартал в границах улиц Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк. В жилой застройке квартала проживают почти 8,5 тысяч горожан", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что благодаря комплексному благоустройству специалисты создали комфортную пешеходную связь на пересечении районов Люблино и Марьино и привели в порядок восемь дворовых территорий в 12-м микрорайоне Люблино.
Так, специалисты обновили покрытие дорожек и проложили новые, расширили игровые зоны для детей – теперь в квартале 22 детские площадки с качалками, балансирами, "песочными фермами" и большими игровыми комплексами. Помимо этого, они оборудовали современными тренажерами девять спортивных площадок, обустроили две площадки для выгула и дрессировки собак, сделали удобные зоны тихого отдыха. На территории установили более 150 энергоэффективных фонарей, привели в порядок газоны и высадили клены, дубы, сосны, пихты и другие деревья и кустарники.
В пресс-службе уточнили, что работы этого года стали продолжением проекта комплексного благоустройства, реализованного в 2021 году. Год назад привели в порядок часть пешеходной зоны 12-го микрорайона, находящуюся в районе Марьино, и квартал в границах улиц Марьинский парк, Краснодарская и Маршала Кожедуба, в том числе 11 дворовых территорий.
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