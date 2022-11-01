https://ria.ru/20221101/blagoustroystvo-1828498613.html
В Тверской области в 2023 году благоустроят 90 общественных территорий
В Тверской области в 2023 году благоустроят 90 общественных территорий - РИА Новости, 01.11.2022
В Тверской области в 2023 году благоустроят 90 общественных территорий
В Тверской области в 2023 году благоустроят 90 общественных пространств и дворовых территорий в рамках региональной программы "Формирование современной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:21
2022-11-01T19:21
2022-11-01T19:21
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году благоустроят 90 общественных пространств и дворовых территорий в рамках региональной программы "Формирование современной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании правительства Тверской области во вторник субсидии на реализацию программы в 2023 году выделены 38 округам и районам Тверской области."Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.В следующем году по региональной программе предполагается реализовать проекты благоустройства 15 дворовых территорий и 75 общественных пространств – улиц и бульваров, детских игровых зон, парков, скверов, площадей, набережных, спортивно-досуговых зон и мемориалов. На эти цели будут направлены более 354,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджета.В 2022 году в рамках региональной программы полностью завершены работы по благоустройству 19 дворовых территорий и 67 общественных территорий, еще на четырех общественных территориях работы планируется закончить до конца ноября, сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Общество, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году благоустроят 90 общественных пространств и дворовых территорий в рамках региональной программы "Формирование современной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании правительства Тверской области во вторник субсидии на реализацию программы в 2023 году выделены 38 округам и районам Тверской области.
"Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю
.
В следующем году по региональной программе предполагается реализовать проекты благоустройства 15 дворовых территорий и 75 общественных пространств – улиц и бульваров, детских игровых зон, парков, скверов, площадей, набережных, спортивно-досуговых зон и мемориалов. На эти цели будут направлены более 354,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджета.
В 2022 году в рамках региональной программы полностью завершены работы по благоустройству 19 дворовых территорий и 67 общественных территорий, еще на четырех общественных территориях работы планируется закончить до конца ноября, сказали в пресс-службе.