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В России есть комфортная среда для бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
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В России есть комфортная среда для бизнеса, заявил Мишустин
В России есть комфортная среда для бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022
В России есть комфортная среда для бизнеса, заявил Мишустин
В России создана комфортная деловая среда как для российского, так и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, власти страны открыты к РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:56
2022-11-01T10:56
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В России создана комфортная деловая среда как для российского, так и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, власти страны открыты к поддержке частных предпринимательских инициатив, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям. Мы открыты и готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив. У регионов много проработанных деловых предложений. Это необходимая основа для формирования перспективных точек роста экономики, расширения географии сотрудничества", - заявил Мишустин в своем видеообращении к участникам Всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".Глава кабмина РФ убежден в том, что в общественной, народной, культурной и экономической дипломатии заключен "значительный потенциал", поскольку она "помогает укреплять доверие и взаимопонимание между народами"."Её развитие во многом зависит от активной позиции соотечественников. Правительство России и дальше будет этому содействовать", - добавил премьер.
https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
10:56 01.11.2022
 
В России есть комфортная среда для бизнеса, заявил Мишустин

Мишустин: в России есть комфортная среда для бизнеса, способного работать в новых реалиях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В России создана комфортная деловая среда как для российского, так и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, власти страны открыты к поддержке частных предпринимательских инициатив, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям. Мы открыты и готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив. У регионов много проработанных деловых предложений. Это необходимая основа для формирования перспективных точек роста экономики, расширения географии сотрудничества", - заявил Мишустин в своем видеообращении к участникам Всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:47
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
Глава кабмина РФ убежден в том, что в общественной, народной, культурной и экономической дипломатии заключен "значительный потенциал", поскольку она "помогает укреплять доверие и взаимопонимание между народами".
"Её развитие во многом зависит от активной позиции соотечественников. Правительство России и дальше будет этому содействовать", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:50
Запад не смог изолировать Россию, заявил Мишустин
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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