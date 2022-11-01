https://ria.ru/20221101/biznes-1828335485.html

В России есть комфортная среда для бизнеса, заявил Мишустин

В России есть комфортная среда для бизнеса, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.11.2022

В России есть комфортная среда для бизнеса, заявил Мишустин

В России создана комфортная деловая среда как для российского, так и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, власти страны открыты к РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:56

2022-11-01T10:56

2022-11-01T10:56

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В России создана комфортная деловая среда как для российского, так и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, власти страны открыты к поддержке частных предпринимательских инициатив, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям. Мы открыты и готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив. У регионов много проработанных деловых предложений. Это необходимая основа для формирования перспективных точек роста экономики, расширения географии сотрудничества", - заявил Мишустин в своем видеообращении к участникам Всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".Глава кабмина РФ убежден в том, что в общественной, народной, культурной и экономической дипломатии заключен "значительный потенциал", поскольку она "помогает укреплять доверие и взаимопонимание между народами"."Её развитие во многом зависит от активной позиции соотечественников. Правительство России и дальше будет этому содействовать", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия