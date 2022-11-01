https://ria.ru/20221101/bezhentsy-1828460586.html

"Кто их спрашивать будет?" Болгары высмеяли наглость украинских беженцев

"Кто их спрашивать будет?" Болгары высмеяли наглость украинских беженцев - РИА Новости, 01.11.2022

"Кто их спрашивать будет?" Болгары высмеяли наглость украинских беженцев

Читателей болгарского портала Dnes.dir.bg возмутило поведение украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:11

2022-11-01T17:11

2022-11-01T17:44

в мире

украина

черное море

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826886587_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_5389520a99203ead8fa9b9adfabc9713.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читателей болгарского портала Dnes.dir.bg возмутило поведение украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха.Многие пользователи заметили, что прибывшие с Украины требуют к себе особого отношения, в то время как беженцы из других стран довольствуются гораздо более стесненными условиями."Что за дискриминации? Сирийцам — убогие лагеря, украинцам — отели первой линии? Рассказывайте мне потом о европейских ценностях и демократии", — пишет Питане."В госбазах маленькая парковка — где же им свое авто держать?" — сыронизировал Перко."А вы попробуйте собрать чемодан, поджечь свой дом и с двумя детьми жить в комнате двухзвездочного отеля с двумя кроватями на 400 левов (200 евро) в месяц. Через три месяца расскажете, как вам жить в роскоши", — высказался хехе."В Германии их размещают в спортзалах, мы что, самые богатые?" — возмутился комментатор с никнеймом леля Гошо.Ранее техническое правительство Болгарии продлило программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривает размещение переселенцев в отелях за государственный счет. Срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев переселят на государственные базы отдыха. До этого сообщалось, что беженцы готовят протест в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных гостиницах и отсутствием ясности, будет ли она продолжена.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221101/bezhentsy-1828370562.html

https://ria.ru/20221031/bolgariya-1828100101.html

https://ria.ru/20221003/britaniya-1821053840.html

украина

черное море

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, черное море, германия