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"Кто их спрашивать будет?" Болгары высмеяли наглость украинских беженцев - РИА Новости, 01.11.2022
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"Кто их спрашивать будет?" Болгары высмеяли наглость украинских беженцев
"Кто их спрашивать будет?" Болгары высмеяли наглость украинских беженцев - РИА Новости, 01.11.2022
"Кто их спрашивать будет?" Болгары высмеяли наглость украинских беженцев
Читателей болгарского портала Dnes.dir.bg возмутило поведение украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:11
2022-11-01T17:44
в мире
украина
черное море
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читателей болгарского портала Dnes.dir.bg возмутило поведение украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха.Многие пользователи заметили, что прибывшие с Украины требуют к себе особого отношения, в то время как беженцы из других стран довольствуются гораздо более стесненными условиями."Что за дискриминации? Сирийцам — убогие лагеря, украинцам — отели первой линии? Рассказывайте мне потом о европейских ценностях и демократии", — пишет Питане."В госбазах маленькая парковка — где же им свое авто держать?" — сыронизировал Перко."А вы попробуйте собрать чемодан, поджечь свой дом и с двумя детьми жить в комнате двухзвездочного отеля с двумя кроватями на 400 левов (200 евро) в месяц. Через три месяца расскажете, как вам жить в роскоши", — высказался хехе."В Германии их размещают в спортзалах, мы что, самые богатые?" — возмутился комментатор с никнеймом леля Гошо.Ранее техническое правительство Болгарии продлило программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривает размещение переселенцев в отелях за государственный счет. Срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев переселят на государственные базы отдыха. До этого сообщалось, что беженцы готовят протест в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных гостиницах и отсутствием ясности, будет ли она продолжена.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, черное море, германия
В мире, Украина, Черное море, Германия
17:11 01.11.2022 (обновлено: 17:44 01.11.2022)
 
"Кто их спрашивать будет?" Болгары высмеяли наглость украинских беженцев

Читатели Dnes.dir.bg раскритиковали украинцев за отказ съезжать из отелей на берегу моря

© Фото : Unsplash/Anton NikolovПляж в Бургасе, Болгария
Пляж в Бургасе, Болгария - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Unsplash/Anton Nikolov
Пляж в Бургасе, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читателей болгарского портала Dnes.dir.bg возмутило поведение украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха.
Многие пользователи заметили, что прибывшие с Украины требуют к себе особого отношения, в то время как беженцы из других стран довольствуются гораздо более стесненными условиями.
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"Что за дискриминации? Сирийцам — убогие лагеря, украинцам — отели первой линии? Рассказывайте мне потом о европейских ценностях и демократии", — пишет Питане.
"Мы входим в их положение, но подобная наглость повлечет за собой проблемы. Они же беженцы, государство предоставляет им жилье, а они хотят гостиницу на первой линии. Пусть посмотрят на сирийских беженцев, в каких домах они живут", — заявил ВБЗ.
"В госбазах маленькая парковка — где же им свое авто держать?" — сыронизировал Перко.
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В Болгарии украинские беженцы будут протестовать против выселения из отелей
"А вы попробуйте собрать чемодан, поджечь свой дом и с двумя детьми жить в комнате двухзвездочного отеля с двумя кроватями на 400 левов (200 евро) в месяц. Через три месяца расскажете, как вам жить в роскоши", — высказался хехе.
Германии их размещают в спортзалах, мы что, самые богатые?" — возмутился комментатор с никнеймом леля Гошо.
"А для людей, пострадавших от потопа, и фургонов нет", — заметил Жалка история.
Ранее техническое правительство Болгарии продлило программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривает размещение переселенцев в отелях за государственный счет. Срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев переселят на государственные базы отдыха. До этого сообщалось, что беженцы готовят протест в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных гостиницах и отсутствием ясности, будет ли она продолжена.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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