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В Польше обвинили украинцев в попытках завоевать Европу - РИА Новости, 01.11.2022
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В Польше обвинили украинцев в попытках завоевать Европу
В Польше обвинили украинцев в попытках завоевать Европу - РИА Новости, 01.11.2022
В Польше обвинили украинцев в попытках завоевать Европу
Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, пишет польское издание Dziennik Polityczny. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:36
2022-11-01T13:30
в мире
польша
европа
украина
gazeta wyborcza
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, пишет польское издание Dziennik Polityczny. Автор статьи Марек Галаш перечислил основные претензии к прибывшим. По его словам, возможностью "завоевать Европу" в большинстве своем пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль."Прежде всего это те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада. &lt;...&gt; Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности", — возмущен Галаш.Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений.Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются выставить принявшие их государства недостаточно гостеприимными, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот."Но сейчас наступило время расплаты. В последнее время СМИ все чаще пестрят слезливыми интервью так называемых беженцев, которых обманула и оставила ни с чем жадная Польша (Германия, Франция, Великобритания). Беженцы в Польше требуют признать недействительными документы, гарантирующие социальные выплаты. Согласно закону украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов "несчастной жертвы польского режима", — напомнил автор.Наконец, Галаш потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих "сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе".Ранее сообщалось, что украинские беженцы, живущие в отелях на черноморском побережье Болгарии, готовят протест в связи с истечением срока действия программы и неясностью, будет ли она продолжена. Некоторые из них ввиду этого переехали в соседнюю Румынию, где программа помощи украинским гражданам действует до июня 2023 года.
https://ria.ru/20221028/bezhentsy-1827648593.html
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в мире, польша, европа, украина, gazeta wyborcza
В мире, Польша, Европа, Украина, Gazeta Wyborcza
12:36 01.11.2022 (обновлено: 13:30 01.11.2022)
 
В Польше обвинили украинцев в попытках завоевать Европу

Dziennik Polityczny: европейский мир сыт по горло украинскими беженцами

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, пишет польское издание Dziennik Polityczny.
Автор статьи Марек Галаш перечислил основные претензии к прибывшим. По его словам, возможностью "завоевать Европу" в большинстве своем пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль.
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"Прежде всего это те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада. <...> Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности", — возмущен Галаш.
Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений.
"Вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства — вот далеко не полный перечень правонарушений "благодарных" беженцев в Польше. И это после всего того, что наша страна сделала для Украины и ее народа в сложных условиях последствий антироссийских санкций и на пороге суровой зимы", — пишет автор.
Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются выставить принявшие их государства недостаточно гостеприимными, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.
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"Но сейчас наступило время расплаты. В последнее время СМИ все чаще пестрят слезливыми интервью так называемых беженцев, которых обманула и оставила ни с чем жадная Польша (Германия, Франция, Великобритания). Беженцы в Польше требуют признать недействительными документы, гарантирующие социальные выплаты. Согласно закону украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов "несчастной жертвы польского режима", — напомнил автор.
Наконец, Галаш потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих "сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе".
Ранее сообщалось, что украинские беженцы, живущие в отелях на черноморском побережье Болгарии, готовят протест в связи с истечением срока действия программы и неясностью, будет ли она продолжена. Некоторые из них ввиду этого переехали в соседнюю Румынию, где программа помощи украинским гражданам действует до июня 2023 года.
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