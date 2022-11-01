https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828515443.html

Минск не собирается ни на кого нападать, заявил глава Минобороны Белоруссии

Минск не собирается ни на кого нападать, заявил глава Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2022

Минск не собирается ни на кого нападать, заявил глава Минобороны Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин вновь заверил, что белорусская армия не собирается ни на кого нападать. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:32

2022-11-01T20:32

2022-11-01T20:32

виктор хренин

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

владимир путин

министерство обороны белоруссии

нато

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин вновь заверил, что белорусская армия не собирается ни на кого нападать."Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи наших границ", - приводит слова Хренина Министерство обороны Белоруссии.Он подчеркнул, что "реализуемая в настоящее время и спланированная мера стратегического сдерживания вооруженными силами демонстрирует готовность к защите страны и нанесению агрессорам ущерба".Как отметил министр обороны, характеризуя ситуацию вокруг Белоруссии, негативные тенденции в ближайшее время будут преобладать. "Сохранится вероятность использования западными центрами в принятии решений, прежде всего США и НАТО, силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Российскую Федерацию с целью разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности для Беларуси будет возрастать. Нельзя исключить и возможность разжигания в Беларуси и внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины", - продолжил Хренин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.

https://ria.ru/20221101/odkb-1828439664.html

https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828429637.html

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виктор хренин, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, министерство обороны белоруссии, нато