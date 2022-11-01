Минск не собирается ни на кого нападать, заявил глава Минобороны Белоруссии
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заверил, что Минск не собирается ни на кого нападать
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин вновь заверил, что белорусская армия не собирается ни на кого нападать.
"Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи наших границ", - приводит слова Хренина Министерство обороны Белоруссии.
Он подчеркнул, что "реализуемая в настоящее время и спланированная мера стратегического сдерживания вооруженными силами демонстрирует готовность к защите страны и нанесению агрессорам ущерба".
Как отметил министр обороны, характеризуя ситуацию вокруг Белоруссии, негативные тенденции в ближайшее время будут преобладать. "Сохранится вероятность использования западными центрами в принятии решений, прежде всего США и НАТО, силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Российскую Федерацию с целью разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности для Беларуси будет возрастать. Нельзя исключить и возможность разжигания в Беларуси и внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины", - продолжил Хренин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.