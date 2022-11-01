https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828429637.html

В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Белоруссию в войну

В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Белоруссию в войну - РИА Новости, 01.11.2022

В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Белоруссию в войну

Запад пытается подчинить Белоруссию своим интересам и втянуть ее в войну, заявил глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко во вторник во время... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:39

2022-11-01T15:39

2022-11-01T15:39

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Запад пытается подчинить Белоруссию своим интересам и втянуть ее в войну, заявил глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко во вторник во время встречи с трудовыми коллективами Могилевской области."Запад своими действиями создал предпосылки для, возможно, самого крупного в истории экономического кризиса со времен Второй мировой войны. Сегодня мы с вами переживаем самое непредсказуемое десятилетие. В этих условиях коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с Россией и Беларусью", - цитирует выступление Сергеенко агентство Белта. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не несет никому угрозы. "Военно-политическим руководством страны принимаются все необходимые меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Наши планы - это оборона, на тот случай, если нападать будут на нас. Мы надежно прикрываем наши южные рубежи", - сказал глава президентской администрации.Помимо этого, напомнил Сергеенко, в рамках коллективной безопасности проводится поэтапное развертывание региональной группировки войск и сил Союзного государства. "Чтобы жить на своей земле и быть суверенным государством, обеспечение национальной безопасности и защита Отечества должны носить массовый и всенародный характер. Усилий одних военных и силового блока будет недостаточно", - сказал он.Глава президентской администрации отметил, что, несмотря на текущие обстоятельства с санкционным давлением, с наращиванием военного присутствия у границ Белоруссии республика будет сохранять свой вектор, в том числе и социальную направленность.

https://ria.ru/20221017/pribaltika-1824660599.html

https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, нато