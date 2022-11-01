Рейтинг@Mail.ru
В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Белоруссию в войну - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828429637.html
В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Белоруссию в войну
В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Белоруссию в войну - РИА Новости, 01.11.2022
В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Белоруссию в войну
Запад пытается подчинить Белоруссию своим интересам и втянуть ее в войну, заявил глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко во вторник во время... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:39
2022-11-01T15:39
в мире
белоруссия
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Запад пытается подчинить Белоруссию своим интересам и втянуть ее в войну, заявил глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко во вторник во время встречи с трудовыми коллективами Могилевской области."Запад своими действиями создал предпосылки для, возможно, самого крупного в истории экономического кризиса со времен Второй мировой войны. Сегодня мы с вами переживаем самое непредсказуемое десятилетие. В этих условиях коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с Россией и Беларусью", - цитирует выступление Сергеенко агентство Белта. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не несет никому угрозы. "Военно-политическим руководством страны принимаются все необходимые меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Наши планы - это оборона, на тот случай, если нападать будут на нас. Мы надежно прикрываем наши южные рубежи", - сказал глава президентской администрации.Помимо этого, напомнил Сергеенко, в рамках коллективной безопасности проводится поэтапное развертывание региональной группировки войск и сил Союзного государства. "Чтобы жить на своей земле и быть суверенным государством, обеспечение национальной безопасности и защита Отечества должны носить массовый и всенародный характер. Усилий одних военных и силового блока будет недостаточно", - сказал он.Глава президентской администрации отметил, что, несмотря на текущие обстоятельства с санкционным давлением, с наращиванием военного присутствия у границ Белоруссии республика будет сохранять свой вектор, в том числе и социальную направленность.
https://ria.ru/20221017/pribaltika-1824660599.html
https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_77898bf2a341fa48f598e331845fa1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, нато
В мире, Белоруссия, Россия, НАТО
15:39 01.11.2022
 
В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Белоруссию в войну

Глава администрации президента Сергеенко: Запад пытается втянуть Белоруссию в войну

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Запад пытается подчинить Белоруссию своим интересам и втянуть ее в войну, заявил глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко во вторник во время встречи с трудовыми коллективами Могилевской области.
"Запад своими действиями создал предпосылки для, возможно, самого крупного в истории экономического кризиса со времен Второй мировой войны. Сегодня мы с вами переживаем самое непредсказуемое десятилетие. В этих условиях коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с Россией и Беларусью", - цитирует выступление Сергеенко агентство Белта. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не несет никому угрозы.
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:15
Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск
"Военно-политическим руководством страны принимаются все необходимые меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Наши планы - это оборона, на тот случай, если нападать будут на нас. Мы надежно прикрываем наши южные рубежи", - сказал глава президентской администрации.
Помимо этого, напомнил Сергеенко, в рамках коллективной безопасности проводится поэтапное развертывание региональной группировки войск и сил Союзного государства. "Чтобы жить на своей земле и быть суверенным государством, обеспечение национальной безопасности и защита Отечества должны носить массовый и всенародный характер. Усилий одних военных и силового блока будет недостаточно", - сказал он.
Глава президентской администрации отметил, что, несмотря на текущие обстоятельства с санкционным давлением, с наращиванием военного присутствия у границ Белоруссии республика будет сохранять свой вектор, в том числе и социальную направленность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 11:38Специальная военная операция на Украине
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным
 
В миреБелоруссияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала