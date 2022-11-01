https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828409664.html
Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью"
Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью" - РИА Новости, 01.11.2022
Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью"
Премьер Белоруссии Роман Головченко уверен, что в ближайшее время республика станет полноправным членом "шанхайской семьи", об этом он заявил на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:28
2022-11-01T14:28
2022-11-01T14:28
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко уверен, что в ближайшее время республика станет полноправным членом "шанхайской семьи", об этом он заявил на онлайн-заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Республика Беларусь стремится и, я уверен, в самое ближайшее время благодаря поддержке других государств станет полноправным членом "шанхайской семьи", - сказал Головченко, видеофрагмент речи которого во вторник опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.Премьер также отметил, что "шанхайский дух" значительно обогатил практику современной дипломатии и оказал позитивное влияние на международное сообщество. "В условиях мировой турбулентности единство взглядов участников ШОС, их способность принимать продуманные и ориентированные на будущее согласованные решения представляет особую ценность", - подчеркнул Головченко.Ранее на саммите ШОС в Самарканде была запущена процедура вступления Белоруссии в организацию на правах члена (на данный момент республика имеет статус наблюдателя в ШОС).
https://ria.ru/20221101/shos-1828197894.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роман головченко, белоруссия, шос
В мире, Роман Головченко, Белоруссия, ШОС
Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью"
Премьер Головченко уверен, что Белоруссия скоро станет членом "шанхайской семьи"
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко уверен, что в ближайшее время республика станет полноправным членом "шанхайской семьи", об этом он заявил на онлайн-заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Республика Беларусь стремится и, я уверен, в самое ближайшее время благодаря поддержке других государств станет полноправным членом "шанхайской семьи", - сказал Головченко, видеофрагмент речи которого во вторник опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.
Премьер также отметил, что "шанхайский дух" значительно обогатил практику современной дипломатии и оказал позитивное влияние на международное сообщество. "В условиях мировой турбулентности единство взглядов участников ШОС, их способность принимать продуманные и ориентированные на будущее согласованные решения представляет особую ценность", - подчеркнул Головченко.
Ранее на саммите ШОС в Самарканде
была запущена процедура вступления Белоруссии в организацию на правах члена (на данный момент республика имеет статус наблюдателя в ШОС).