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Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью" - РИА Новости, 01.11.2022
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Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью"
Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью" - РИА Новости, 01.11.2022
Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью"
Премьер Белоруссии Роман Головченко уверен, что в ближайшее время республика станет полноправным членом "шанхайской семьи", об этом он заявил на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:28
2022-11-01T14:28
в мире
роман головченко
белоруссия
шос
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко уверен, что в ближайшее время республика станет полноправным членом "шанхайской семьи", об этом он заявил на онлайн-заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Республика Беларусь стремится и, я уверен, в самое ближайшее время благодаря поддержке других государств станет полноправным членом "шанхайской семьи", - сказал Головченко, видеофрагмент речи которого во вторник опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.Премьер также отметил, что "шанхайский дух" значительно обогатил практику современной дипломатии и оказал позитивное влияние на международное сообщество. "В условиях мировой турбулентности единство взглядов участников ШОС, их способность принимать продуманные и ориентированные на будущее согласованные решения представляет особую ценность", - подчеркнул Головченко.Ранее на саммите ШОС в Самарканде была запущена процедура вступления Белоруссии в организацию на правах члена (на данный момент республика имеет статус наблюдателя в ШОС).
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в мире, роман головченко, белоруссия, шос
В мире, Роман Головченко, Белоруссия, ШОС
14:28 01.11.2022
 
Премьер Белоруссии надеется на скорое вхождение в "шанхайскую семью"

Премьер Головченко уверен, что Белоруссия скоро станет членом "шанхайской семьи"

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко уверен, что в ближайшее время республика станет полноправным членом "шанхайской семьи", об этом он заявил на онлайн-заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Республика Беларусь стремится и, я уверен, в самое ближайшее время благодаря поддержке других государств станет полноправным членом "шанхайской семьи", - сказал Головченко, видеофрагмент речи которого во вторник опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.
Премьер также отметил, что "шанхайский дух" значительно обогатил практику современной дипломатии и оказал позитивное влияние на международное сообщество. "В условиях мировой турбулентности единство взглядов участников ШОС, их способность принимать продуманные и ориентированные на будущее согласованные решения представляет особую ценность", - подчеркнул Головченко.
Ранее на саммите ШОС в Самарканде была запущена процедура вступления Белоруссии в организацию на правах члена (на данный момент республика имеет статус наблюдателя в ШОС).
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
00:35
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
 
В миреРоман ГоловченкоБелоруссияШОС
 
 
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