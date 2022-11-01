https://ria.ru/20221101/ataki-1828343338.html
В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск
В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск - РИА Новости, 01.11.2022
В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск
Российские войска отбили все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:19
2022-11-01T11:19
2022-11-01T12:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска отбили все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Отмечается, что ВСУ потеряли около 70 человек и семь единиц техники.В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что в ближайшие дни Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в Херсонской области, Киев стягивает войска. Чиновник подчеркнул, что ситуация находится под контролем, создано несколько линий эшелонированной обороны.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
https://ria.ru/20221101/kherson-1828330706.html
https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
11:19 01.11.2022 (обновлено: 12:05 01.11.2022)
В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск
Стремоусов: российские войска отбили новые атаки украинцев в Херсонской области