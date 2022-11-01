https://ria.ru/20221101/ataki-1828343338.html

В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск

В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск - РИА Новости, 01.11.2022

В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск

Российские войска отбили все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:19

2022-11-01T11:19

2022-11-01T12:05

специальная военная операция на украине

херсонская область

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска отбили все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Отмечается, что ВСУ потеряли около 70 человек и семь единиц техники.В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что в ближайшие дни Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в Херсонской области, Киев стягивает войска. Чиновник подчеркнул, что ситуация находится под контролем, создано несколько линий эшелонированной обороны.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.

https://ria.ru/20221101/kherson-1828330706.html

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф