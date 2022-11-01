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В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/ataki-1828343338.html
В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск
В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск - РИА Новости, 01.11.2022
В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск
Российские войска отбили все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:19
2022-11-01T12:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска отбили все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Отмечается, что ВСУ потеряли около 70 человек и семь единиц техники.В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что в ближайшие дни Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в Херсонской области, Киев стягивает войска. Чиновник подчеркнул, что ситуация находится под контролем, создано несколько линий эшелонированной обороны.Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
https://ria.ru/20221101/kherson-1828330706.html
https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html
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херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
11:19 01.11.2022 (обновлено: 12:05 01.11.2022)
 
В Херсонской области отбили новые атаки украинских войск

Стремоусов: российские войска отбили новые атаки украинцев в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска отбили все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Все у нас пока контролируемо. Нацисты пытаются пробиться на Бериславском направлении. Все попытки купированы", — сказал он в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ потеряли около 70 человек и семь единиц техники.
В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что в ближайшие дни Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в Херсонской области, Киев стягивает войска. Чиновник подчеркнул, что ситуация находится под контролем, создано несколько линий эшелонированной обороны.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:36Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области предупредили Киев о последствиях наступления
Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявлял командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:00
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКирилл СтремоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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