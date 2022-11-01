https://ria.ru/20221101/aktsiya-1828514116.html

Акция по сбору и переработке старых шин стартовала в Подмосковье

Акция по сбору и переработке старых шин стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2022

Акция по сбору и переработке старых шин стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала акция по сбору старых шин для переработки. Жители региона смогут принести покрышки на "Мегабак" и получить возможность выиграть новый... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:25

2022-11-01T20:25

2022-11-01T20:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Подмосковье стартовала акция по сбору старых шин для переработки. Жители региона смогут принести покрышки на "Мегабак" и получить возможность выиграть новый комплект резины. Об этом сообщил телеканал "360".Акция стартовала сегодня, 1 ноября. Принять участие в ней можно до 15 декабря. Для этого необходимо сделать фото со старыми шинами на территории пункта "Мегабак", после чего опубликовать его в социальной сети "ВКонтакте" под хештегом #сдалшинынаМегабак."Важно поддерживать экологию Подмосковья, поэтому старые шины стоит отправить на переработку. Для этого мы запускаем нашу уже ставшую ежегодной экологическую акцию "Сдай старые шины на "Мегабак". Участники имеют возможность сделать регион чище и выиграть сертификат на покупку новых шин для своего автомобиля", – заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.Представители ведомства определят победителя в декабре. Автор самого креативного фото получит сертификат на покупку новых шин.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)