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Акция по сбору и переработке старых шин стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221101/aktsiya-1828514116.html
Акция по сбору и переработке старых шин стартовала в Подмосковье
Акция по сбору и переработке старых шин стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2022
Акция по сбору и переработке старых шин стартовала в Подмосковье
В Подмосковье стартовала акция по сбору старых шин для переработки. Жители региона смогут принести покрышки на "Мегабак" и получить возможность выиграть новый... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:25
2022-11-01T20:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Подмосковье стартовала акция по сбору старых шин для переработки. Жители региона смогут принести покрышки на "Мегабак" и получить возможность выиграть новый комплект резины. Об этом сообщил телеканал "360".Акция стартовала сегодня, 1 ноября. Принять участие в ней можно до 15 декабря. Для этого необходимо сделать фото со старыми шинами на территории пункта "Мегабак", после чего опубликовать его в социальной сети "ВКонтакте" под хештегом #сдалшинынаМегабак."Важно поддерживать экологию Подмосковья, поэтому старые шины стоит отправить на переработку. Для этого мы запускаем нашу уже ставшую ежегодной экологическую акцию "Сдай старые шины на "Мегабак". Участники имеют возможность сделать регион чище и выиграть сертификат на покупку новых шин для своего автомобиля", – заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.Представители ведомства определят победителя в декабре. Автор самого креативного фото получит сертификат на покупку новых шин.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:25 01.11.2022
 

Акция по сбору и переработке старых шин стартовала в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Чалабов/StenincontestСтарые шины отправляются на переработку
Старые шины отправляются на переработку - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов/Stenincontest
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Подмосковье стартовала акция по сбору старых шин для переработки. Жители региона смогут принести покрышки на "Мегабак" и получить возможность выиграть новый комплект резины. Об этом сообщил телеканал "360".
Акция стартовала сегодня, 1 ноября. Принять участие в ней можно до 15 декабря. Для этого необходимо сделать фото со старыми шинами на территории пункта "Мегабак", после чего опубликовать его в социальной сети "ВКонтакте" под хештегом #сдалшинынаМегабак.
"Важно поддерживать экологию Подмосковья, поэтому старые шины стоит отправить на переработку. Для этого мы запускаем нашу уже ставшую ежегодной экологическую акцию "Сдай старые шины на "Мегабак". Участники имеют возможность сделать регион чище и выиграть сертификат на покупку новых шин для своего автомобиля", – заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Представители ведомства определят победителя в декабре. Автор самого креативного фото получит сертификат на покупку новых шин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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