https://ria.ru/20221101/agroproduktsiya-1828535003.html
В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки
В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 01.11.2022
В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки
Россия ведет переговоры с ООН по выходу своей агропродукции на рынки, Турция готова оказать содействие процессу, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:08
2022-11-01T23:08
2022-11-01T23:08
хулуси акар
турция
россия
оон
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137520/82/1375208247_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_acac43e66319177ef118a5a12ece922e.jpg
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры с ООН по выходу своей агропродукции на рынки, Турция готова оказать содействие процессу, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар."Российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза зерна, продуктов питания и химикатов в российских портах. Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника", - приводит слова министра его пресс-служба.
https://ria.ru/20221031/udobreniya-1828250638.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137520/82/1375208247_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6329c3dd1769dc0aac765213b33237e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хулуси акар, турция, россия, оон, в мире, экономика
Хулуси Акар, Турция, Россия, ООН, В мире, Экономика
В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки
В Анкаре заявили о готовности содействовать выходу российской агропродукции на рынки