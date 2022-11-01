https://ria.ru/20221101/agroproduktsiya-1828535003.html

В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки

В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 01.11.2022

В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки

Россия ведет переговоры с ООН по выходу своей агропродукции на рынки, Турция готова оказать содействие процессу, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T23:08

2022-11-01T23:08

2022-11-01T23:08

хулуси акар

турция

россия

оон

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137520/82/1375208247_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_acac43e66319177ef118a5a12ece922e.jpg

АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры с ООН по выходу своей агропродукции на рынки, Турция готова оказать содействие процессу, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар."Российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза зерна, продуктов питания и химикатов в российских портах. Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника", - приводит слова министра его пресс-служба.

https://ria.ru/20221031/udobreniya-1828250638.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хулуси акар, турция, россия, оон, в мире, экономика