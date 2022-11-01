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В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 01.11.2022
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В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки
В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 01.11.2022
В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки
Россия ведет переговоры с ООН по выходу своей агропродукции на рынки, Турция готова оказать содействие процессу, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:08
2022-11-01T23:08
хулуси акар
турция
россия
оон
в мире
экономика
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры с ООН по выходу своей агропродукции на рынки, Турция готова оказать содействие процессу, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар."Российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза зерна, продуктов питания и химикатов в российских портах. Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника", - приводит слова министра его пресс-служба.
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хулуси акар, турция, россия, оон, в мире, экономика
Хулуси Акар, Турция, Россия, ООН, В мире, Экономика
23:08 01.11.2022
 
В Анкаре готовы содействовать выходу российской агропродукции на рынки

В Анкаре заявили о готовности содействовать выходу российской агропродукции на рынки

© Fotolia / Matyas RehakАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Fotolia / Matyas Rehak
Анкара, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Россия ведет переговоры с ООН по выходу своей агропродукции на рынки, Турция готова оказать содействие процессу, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза зерна, продуктов питания и химикатов в российских портах. Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника", - приводит слова министра его пресс-служба.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:17
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Хулуси АкарТурцияРоссияООНВ миреЭкономика
 
 
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