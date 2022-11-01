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В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД - РИА Новости, 01.11.2022
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В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД
В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД - РИА Новости, 01.11.2022
В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД
Талибы наняли женщин на службу в подразделение общественной безопасности министерства внутренних дел при временном правительстве Афганистана для разгона... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:44
2022-11-01T12:44
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
бадахшан
талибан
оон
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КАБУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Талибы наняли женщин на службу в подразделение общественной безопасности министерства внутренних дел при временном правительстве Афганистана для разгона протестов в стране.Согласно заявлению министерства, 100 женщин в данный момент проходят обучение для службы в этом подразделении. Талибы не дали официальных комментариев относительно их должностных обязанностей. Однако, по мнению экспертов, они, вероятно, будут использоваться для противодействия протестам женщин.На видео, попавшем в распоряжение РИА Новости, женщины экипированы щитами и шлемами, которые полиция обычно использует при разгоне демонстраций."Это одна из тактик "Талибана"*, чтобы предотвратить протесты и собрания женщин. "Талибан"* делает это, чтобы держать под контролем (общественную - ред.) реакцию на жестокость по отношению к женщинам", - заявила борец за права женщин Мухадиса Амин.Ранее в октябре студентки университета в провинции Бадахшан и в столице страны Кабуле выходили на демонстрации после того, как талибы не пускали некоторых девушек в учебные заведения под предлогом отсутствия хиджаба и отчисляли студенток."Талибан"* уже вводил другие ограничения в отношении женщин и девочек: им было запрещено появляться на улице и в автомобилях без хиджаба, а также учиться в школе после шестого класса. Кроме того, в марте талибы официально разделили время посещения парков развлечений в Кабуле для мужчин и женщин.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/ugroza-1809764684.html
https://ria.ru/20220813/kabul-1809368008.html
афганистан
кабул (город)
бадахшан
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), бадахшан, талибан, оон
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Кабул (город), Бадахшан, Талибан, ООН
12:44 01.11.2022
 
В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД

В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД для разгона протестов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщины в Афганистане
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщины в Афганистане. Архивное фото
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КАБУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Талибы наняли женщин на службу в подразделение общественной безопасности министерства внутренних дел при временном правительстве Афганистана для разгона протестов в стране.
Согласно заявлению министерства, 100 женщин в данный момент проходят обучение для службы в этом подразделении. Талибы не дали официальных комментариев относительно их должностных обязанностей. Однако, по мнению экспертов, они, вероятно, будут использоваться для противодействия протестам женщин.
На видео, попавшем в распоряжение РИА Новости, женщины экипированы щитами и шлемами, которые полиция обычно использует при разгоне демонстраций.
"Это одна из тактик "Талибана"*, чтобы предотвратить протесты и собрания женщин. "Талибан"* делает это, чтобы держать под контролем (общественную - ред.) реакцию на жестокость по отношению к женщинам", - заявила борец за права женщин Мухадиса Амин.
Ранее в октябре студентки университета в провинции Бадахшан и в столице страны Кабуле выходили на демонстрации после того, как талибы не пускали некоторых девушек в учебные заведения под предлогом отсутствия хиджаба и отчисляли студенток.
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран
"Талибан"* уже вводил другие ограничения в отношении женщин и девочек: им было запрещено появляться на улице и в автомобилях без хиджаба, а также учиться в школе после шестого класса. Кроме того, в марте талибы официально разделили время посещения парков развлечений в Кабуле для мужчин и женщин.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)БадахшанТалибанООН
 
 
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