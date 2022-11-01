https://ria.ru/20221101/afganistan-1828373196.html

В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД

В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД - РИА Новости, 01.11.2022

В Афганистане талибы создали женское подразделение МВД

Талибы наняли женщин на службу в подразделение общественной безопасности министерства внутренних дел при временном правительстве Афганистана для разгона... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:44

2022-11-01T12:44

2022-11-01T12:44

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

бадахшан

талибан

оон

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КАБУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Талибы наняли женщин на службу в подразделение общественной безопасности министерства внутренних дел при временном правительстве Афганистана для разгона протестов в стране.Согласно заявлению министерства, 100 женщин в данный момент проходят обучение для службы в этом подразделении. Талибы не дали официальных комментариев относительно их должностных обязанностей. Однако, по мнению экспертов, они, вероятно, будут использоваться для противодействия протестам женщин.На видео, попавшем в распоряжение РИА Новости, женщины экипированы щитами и шлемами, которые полиция обычно использует при разгоне демонстраций."Это одна из тактик "Талибана"*, чтобы предотвратить протесты и собрания женщин. "Талибан"* делает это, чтобы держать под контролем (общественную - ред.) реакцию на жестокость по отношению к женщинам", - заявила борец за права женщин Мухадиса Амин.Ранее в октябре студентки университета в провинции Бадахшан и в столице страны Кабуле выходили на демонстрации после того, как талибы не пускали некоторых девушек в учебные заведения под предлогом отсутствия хиджаба и отчисляли студенток."Талибан"* уже вводил другие ограничения в отношении женщин и девочек: им было запрещено появляться на улице и в автомобилях без хиджаба, а также учиться в школе после шестого класса. Кроме того, в марте талибы официально разделили время посещения парков развлечений в Кабуле для мужчин и женщин.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220815/ugroza-1809764684.html

https://ria.ru/20220813/kabul-1809368008.html

афганистан

кабул (город)

бадахшан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), бадахшан, талибан, оон