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Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 01.11.2022
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Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией
Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 01.11.2022
Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией
Президент Абхазии Аслан Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией в ходе встречи с делегацией Парламентского собрания Союза... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:14
2022-11-01T23:14
парламентское собрание союза беларуси и россии
аслан бжания
александр лукашенко
абхазия
белоруссия
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СУХУМ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией в ходе встречи с делегацией Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.Бжания также считает важным интенсификацию отношений на уровне законодательной или исполнительной ветвей власти, различных структур госуправления. "Интенсивность наших контактов на самых разных уровнях – это то, что может быть спроецировано на наши народы, на наше население, то, что может задать правильное направление. Всегда так было, и поэтому я очень рад вас приветствовать в это непростое для всех время", - сказал президент.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что отношения между двумя странами приобретают новый характер.
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аслан бжания, александр лукашенко, абхазия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Аслан Бжания, Александр Лукашенко, Абхазия, Белоруссия
23:14 01.11.2022
 
Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией

Президент Абхазии Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией

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Флаг Абхазии в Пицунде - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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СУХУМ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией в ходе встречи с делегацией Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
"Мы считаем, что вопросы экономического развития очень важны для нас. Недавно приезжал президент Белоруссии, мы наметили определенные шаги и надеемся, что их будет еще больше. Мы хотим жить в мире, хотим созидать. Мы уважаем всех и уважаем себя", – сказал он.
Бжания также считает важным интенсификацию отношений на уровне законодательной или исполнительной ветвей власти, различных структур госуправления. "Интенсивность наших контактов на самых разных уровнях – это то, что может быть спроецировано на наши народы, на наше население, то, что может задать правильное направление. Всегда так было, и поэтому я очень рад вас приветствовать в это непростое для всех время", - сказал президент.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что отношения между двумя странами приобретают новый характер.
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