Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией
Президент Абхазии Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией
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Флаг Абхазии в Пицунде. Архивное фото
СУХУМ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией в ходе встречи с делегацией Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
"Мы считаем, что вопросы экономического развития очень важны для нас. Недавно приезжал президент Белоруссии, мы наметили определенные шаги и надеемся, что их будет еще больше. Мы хотим жить в мире, хотим созидать. Мы уважаем всех и уважаем себя", – сказал он.
Бжания также считает важным интенсификацию отношений на уровне законодательной или исполнительной ветвей власти, различных структур госуправления. "Интенсивность наших контактов на самых разных уровнях – это то, что может быть спроецировано на наши народы, на наше население, то, что может задать правильное направление. Всегда так было, и поэтому я очень рад вас приветствовать в это непростое для всех время", - сказал президент.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что отношения между двумя странами приобретают новый характер.