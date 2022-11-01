https://ria.ru/20221101/abkhaziya-1828535734.html

Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией

Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 01.11.2022

Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией в ходе встречи с делегацией Парламентского собрания Союза... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T23:14

2022-11-01T23:14

2022-11-01T23:14

парламентское собрание союза беларуси и россии

аслан бжания

александр лукашенко

абхазия

белоруссия

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СУХУМ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания отметил важность развития экономических отношений с Белоруссией в ходе встречи с делегацией Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.Бжания также считает важным интенсификацию отношений на уровне законодательной или исполнительной ветвей власти, различных структур госуправления. "Интенсивность наших контактов на самых разных уровнях – это то, что может быть спроецировано на наши народы, на наше население, то, что может задать правильное направление. Всегда так было, и поэтому я очень рад вас приветствовать в это непростое для всех время", - сказал президент.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что отношения между двумя странами приобретают новый характер.

https://ria.ru/20221101/ashuba-1828450623.html

абхазия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аслан бжания, александр лукашенко, абхазия, белоруссия