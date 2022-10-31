https://ria.ru/20221031/zerno-1827987038.html

В Госдуме обвинили Киев и Лондон в срыве "зерновой сделки"

В Госдуме обвинили Киев и Лондон в срыве "зерновой сделки" - РИА Новости, 31.10.2022

В Госдуме обвинили Киев и Лондон в срыве "зерновой сделки"

Киев и Лондон своими действиями спровоцировали возможность продовольственного кризиса, "зерновая сделка" вызывала большие вопросы, заявил глава комитета Госдумы РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T03:42

2022-10-31T03:42

2022-10-31T04:10

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киев и Лондон своими действиями спровоцировали возможность продовольственного кризиса, "зерновая сделка" вызывала большие вопросы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса. Да и сама "зерновая сделка" всё это время вызывала большие вопросы, когда суда из портов Украины отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По словам парламентария, таким образом Киев подключил продовольственный шантаж к ядерному. "Теперь украинский режим вопит о якобы "пиаре России на голоде". На самом деле Киев подключил к ядерному шантажу ещё и продовольственный, а западные лицемеры продолжают выступать пособниками террористов и шантажистов", — добавил он, отметив.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221030/posolstvo-1827973052.html

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html

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владимир путин, василий небензя, россия, киев, лондон, госдума рф, оон, евросоюз